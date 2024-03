Darauf kommt es bei KI-Unterstützung im Risikomanagement an

Der Einsatz von maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI) bietet beim Risikomanagement und sicherheitsorientierten Anwendungsfällen eine Reihe potenzieller Vorteile. Viele KI-Angebote für das Risikomanagement arbeiten mit Rechenkapazitäten in der Cloud, um großen Mengen an unstrukturierter Daten zu verarbeiten und analysieren.

Analysen fürs Risikomanagement, die mit Cloud-basierter KI arbeiten, können Unternehmen bei der Bewertung folgender Punkte helfen.

Risikomanagement-Tools, die KI nutzen, lassen sich häufig in die Arbeitsabläufe zur Security-Automatisierung integrieren. Darüber hinaus können sie Sicherheitsverantwortlichen helfen, Entscheidungen bei Vorfällen, bei der Planung der Geschäftskontinuität und bei Betrugsermittlungen zu helfen.

Mit Unterstützung von Cloud-Lösungen mit maschinellem Lernen können Threat-Intelligence-Feeds aggregiert und in großem Umfang analysiert werden. In diesem Zusammenhang kann mit Wahrscheinlichkeits- und Vorhersagemodellen gearbeitet werden. Angesichts der Entwicklung beim Hijacking von Konten und Ransomware -Infektionen könnte sich eine schnellere Datenanalyse und intelligenter Vorhersage als sehr wertvoll für Sicherheitsteams erweisen.

Der Umgang mit Security-Ereignissen

Protokolldaten, Logfiles und andere Ereignisdaten fallen in enormen Mengen an. Dabei müssen Sicherheitsteams schnell spezifische Indikatoren erkennen, Muster identifizieren und Ereignisse in Cloud-Umgebungen ausmachen können. Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz können die Technologie zur Verarbeitung umfangreicher Ereignisdaten erkennen. Damit lassen sich intelligente Erkennungs- und Alarmierungstaktiken entwickeln. Azure Sentinel von Microsoft ist ein Beispiel für ein Cloud-basiertes auf maschinelles Lernen und KI ausgerichtetes SIEM (Security Information and Event Management).