CBOM und HBOM: Verschlüsselung und Hardware dokumentieren

Heartbleed, SolarWinds und Log4j – der Albtraum aller CISOs. Wie Security-Verantwortliche nur zu gut wissen, haben diese historischen, viel beachteten Sicherheitsverletzungen massive Schwachstellen in der Sicherheit der Lieferkette offenbart.

Das wachsende Bewusstsein für Risiken durch Dritte hat zu einem sprunghaften Anstieg des Interesses an SBOM - kurz gesagt Softwarestücklisten - geführt. SBOMs (Software Bill of Material) werden oft mit Zutatenlisten auf verpackten Lebensmitteln verglichen und liefern Sicherheitsteams Informationen über die Komponenten ihrer Software, wodurch sie Schwachstellen und Risiken in der Lieferkette identifizieren können.

Die SBOM ist jedoch nicht die einzige Stückliste, die CISOs für das Risikomanagement von Drittanbietern berücksichtigen sollten. In diesem Artikel werden zwei wichtige, miteinander verbundene Konzepte vorgestellt – die kryptografische Stückliste (CBOM, Cryptographic Bill of Material) und die Hardware-Stückliste (HBOM, Hardware Bill of Material) – sowie die Arten von Organisationen, die diese benötigen, ihre wichtigsten Komponenten und Best Practices für ihre Erstellung.

Wofür steht CBOM? Eine CBOM ist eine Erweiterung einer SBOM und bietet eine leicht verständliche Bestandsaufnahme der kryptografischen Ressourcen in Infrastruktur, Diensten und Software. Eine CBOM hilft Security-Teams, ihre kryptografischen Ökosysteme zu verstehen, kryptografische Risiken zu verwalten und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. CBOMs unterstützen auch die Kryptoagilität und die Migration zur Post-Quanten-Kryptografie – sie ermitteln, wo klassische Kryptografie verwendet wird, und bieten Mechanismen zur Erfassung und Verfolgung von Übergängen zu Post-Quanten-Systemen. Für wen eignen sich CBOMs? Jedes Unternehmen, dessen Systeme Kryptografie verwenden, kann vom Einsatz von CBOMs im Risikomanagement der Lieferkette profitieren. Mit anderen Worten: Es gibt kaum ein Unternehmen, das den Einsatz von CBOMs nicht in Betracht ziehen sollte. Wichtige Komponenten einer CBOM In seiner grundlegendsten Form ist eine CBOM eine Tabelle, in der die Komponenten der kryptografischen Ressourcen einer Organisation aufgeführt sind. Die Felder können beispielsweise Folgendes umfassen: Kryptografische Algorithmen. Beschreibt die mathematischen Formeln, die den kryptografischen Sicherheitsmaßnahmen zugrunde liegen. Diese werden häufig in Bibliotheken eingerichtet und können Folgendes umfassen: Symmetrische Algorithmen wie AES, DES und Triple DES.

Asymmetrische Algorithmen wie RSA und Elliptic Curve Cryptography (ECC).

Hashing-Algorithmen wie SHA-256. Kryptografische Schlüssel. Beschreibt kryptografische Schlüssel, wesentliche Komponenten von Sicherheitsalgorithmen, die für den Zugriff auf bestimmte Algorithmen sowie deren Sperrung und Entsperrung verwendet werden. Die Schlüssellänge kann je nach Algorithmus zwischen 64 und 256 Bit variieren. Schlüssel können öffentlich oder privat sein. Protokolle. Kennzeichnet Protokolle wie TLS, die Kryptografie verwenden. Zertifikate. Bezeichnet digitale Zertifikate wie in TLS und SSL, die mit Verschlüsselung arbeiten, um die Sicherheit von Internet- und anderen Datenverbindungen zu gewährleisten. Identifizierung von Abhängigkeiten. Beschreibt, wie kryptografische Komponenten mit relevanter Software und der kryptografischen Struktur zusammenwirken. Komponentenkonfigurationen. Legt fest, wie kryptografische Komponenten konfiguriert und verwaltet werden. Richtliniendefinitionen und -konfigurationen. Legt Sicherheits-, Compliance- und Konfigurationsanforderungen sowie Richtlinien zu deren Erfüllung fest.

Vorteile und Herausforderungen von CBOM CBOMs bieten eine Vielzahl von Vorteilen, darunter die folgenden: Organisation, Effizienz und Transparenz. Bietet eine Bestandsaufnahme der kryptografischen Ressourcen, die in einem leicht verständlichen und benutzerfreundlichen Format organisiert ist.

Bietet eine Bestandsaufnahme der kryptografischen Ressourcen, die in einem leicht verständlichen und benutzerfreundlichen Format organisiert ist. Compliance. Hilft Unternehmen dabei, die Einhaltung von Cybersicherheitsstandards und -vorschriften wie NIS2, DSGVO und PCI DSS zu erreichen.

Hilft Unternehmen dabei, die Einhaltung von Cybersicherheitsstandards und -vorschriften wie NIS2, DSGVO und PCI DSS zu erreichen. Risikoidentifizierung. Ermöglicht Benutzern die Analyse von CBOM-Daten, um potenzielle Risiken, Schwachstellen und einzelne Fehlerquellen zu identifizieren.

Ermöglicht Benutzern die Analyse von CBOM-Daten, um potenzielle Risiken, Schwachstellen und einzelne Fehlerquellen zu identifizieren. Sicherheitsbewertung. Hilft dem CISO dabei, festzustellen, ob die vorhandenen Kryptosysteme ausreichend sind oder ob es an der Zeit ist, die Technologie auf ein sichereres Niveau zu aktualisieren. Liefert Daten, die dem Unternehmen dabei helfen können, seine allgemeine Sicherheitslage zu verbessern.

Hilft dem CISO dabei, festzustellen, ob die vorhandenen Kryptosysteme ausreichend sind oder ob es an der Zeit ist, die Technologie auf ein sichereres Niveau zu aktualisieren. Liefert Daten, die dem Unternehmen dabei helfen können, seine allgemeine Sicherheitslage zu verbessern. Quantensichere Kryptografie. Unterstützt den Übergang zu quantensicherer Kryptografie. Trotz all ihrer Vorteile bringen CBOMs jedoch auch folgende Herausforderungen mit sich: Ressourcenintensiv. Die Erstellung und Pflege dieser Aufzeichnungen können zeitaufwendig und kostspielig sein, insbesondere bei komplexen und älteren Systemen. Hochwertige Ziele. CBOM-Daten könnten kompromittiert und von Angreifern genutzt werden, wenn sie nicht angemessen geschützt werden. Begrenzte Verfügbarkeit von Tools. Derzeit gibt es relativ wenige Tools, die Teams bei der Definition und Verwaltung von CBOMs unterstützen.

Wie man eine CBOM erstellt Ein kostengünstiger Ausgangspunkt für die Erstellung einer CBOM-Tabelle ist Word oder Excel. Teams können auch automatisierte Tools verwenden, um Quellcode, Netzwerkdaten, Sicherheitsdaten und andere Artefakte zu scannen, um Anwendungskonfigurationen, Softwareabhängigkeiten und Hardware für die CBOM zu identifizieren. Zu diesen Tools gehören die folgenden: 1. CBOMkit Erstellt maschinenlesbare CBOMs und ermöglicht Unternehmen die Bewertung der Konformität.

Scannt und analysiert Quellcode, um kryptografische Ressourcen wie Algorithmen, Protokolle, Zertifikate und Schlüssel zu identifizieren. Basiert auf einem Open-Source-Tool von IBM und wird von der Post-Quantum Cryptography Alliance gepflegt. 2. IBM Quantum Safe Explorer Verwendet .json-Dateien, um kryptografische Assets zu definieren und Beziehungen zwischen Elementen wie Bibliotheken und Protokollen hervorzuheben.

Identifiziert Schwachstellen als Teil des Lebenszyklusmanagements für kryptografische Ressourcen. 3. CycloneDX CBOM Support Bietet ein standardisiertes Format für die Erstellung von Bestandsverzeichnissen von Algorithmen, Schlüsseln, Zertifikaten und Protokollen.

Der von OWASP entwickelte CycloneDX-Standard umfasst Unterstützung für die CBOM-Entwicklung. 4. SandboxAQ AQtive Guard Enthält eine Erkennungsfunktion, die Kryptografie in der gesamten IT-Umgebung ermittelt und Daten aus Quellen wie kryptografischen Algorithmen, Bibliotheken und Protokollen sammelt und analysiert.

Katalogisiert kryptografische Artefakte und ihre Abhängigkeiten und formatiert sie in eine CBOM. Identifiziert kryptografische Schwachstellen und Compliance-Probleme und überwacht die Leistung. 5. Black Duck Analysiert kryptografische Elemente und erstellt sowohl SBOMs als auch CBOMs.

Verwendet standardisierte, maschinenlesbare Formate wie SPDX und CycloneDX. Nachdem die Teammitglieder eine CBOM erstellt und genehmigt haben, sollten sie diese regelmäßig überprüfen und aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie weiterhin mit den IT-Sicherheitsanforderungen und -Standards des Unternehmens übereinstimmt.