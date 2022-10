API-Management und iPaaS: Warum Unternehmen beides brauchen

In der Unternehmens-IT gibt es viele Entscheidungen zu treffen, und oft gibt es mehr als eine Auswahloption. Das ist auch der Fall bei iPaaS und API-Management. Diese Technologien stehen oft im Widerspruch zueinander, entfalten aber im Zusammenspiel erst ihre Stärken. Die Argumente für die beste Lösung lassen alle eine entscheidende Frage zu den Workflows außer Acht, die wir im Folgenden erörtern.

Wie und warum sollte man iPaaS nutzen?

Der Begriff Platform as a Service beschreibt eine Reihe von Tools, die angeboten werden, um einige Aspekte des Cloud-Hostings und des Betriebs zu standardisieren. iPaaS ist eine Untergruppe davon: ein Framework oder Toolkit, das zur Integration von Anwendungen verwendet wird. iPaaS verbessert die Anwendungszuverlässigkeit und verringert den Gesamtbetriebsaufwand. Es kann außerdem Fehler reduzieren.

Was iPaaS ausmacht, ist jedoch alles andere als Standard. Ist iPaaS ein Tool, das in der Cloud läuft, aber Integrationskomponenten erstellt und verwaltet, die nicht in der Cloud angesiedelt sind? Findet die iPaaS-Integration stattdessen in der Cloud statt? Einige iPaaS-Befürworter bieten nur Integrationssoftware an, einschließlich Datenbank und Workflows, während andere auch Entwicklungs- und Bereitstellungs-Tools einschließen. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass iPaaS ein Cloud-Service ist.