5 Gründe für die Integration von ESG und Cybersicherheit

Es ist an der Zeit, dass Unternehmen ihre Security-Strategie um eine neue Komponente erweitern. Im Zuge der durch den Klimawandel ausgelösten Umweltkatastrophen erkennen die Unternehmen, dass viele Risiken, die bisher als externe Faktoren galten, in interne Strategien integriert werden müssen.

Um diesem Wandel Rechnung zu tragen, ist es wichtig, dass Unternehmen ein ESG-Programm (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) in ihre allgemeinen Cybersicherheitsstrategien einbinden.

Nachfolgend finden Sie fünf Gründe, warum die Integration von ESG (Environmental, Social und Governance) und Cybersicherheit so bedeutsam ist.

Der unmittelbarste Grund, warum Cybersicherheit und Klimawandel die größten Risiken für Unternehmen darstellen, ist, dass beide den Wert der materiellen und immateriellen Unternehmenswerte bedrohen. Unternehmen haben Milliarden von Euro in den Aufbau ihrer physischen Infrastruktur investiert, und der Wert der auf diesen Systemen gespeicherten Daten – wie beispielsweise Finanzinformationen, geistiges Eigentum, Verhaltensweisen, Gesundheitsdaten und Sicherheitsinformationen - ist sogar noch höher zu bewerten. Die finanziellen Auswirkungen sind jedoch nur ein Teil der Gesamtproblematik.

Eine Studie nach der anderen hat Cybersicherheit und Störungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu den größten Risiken für Unternehmen erklärt. In den Ausgaben 2021 des Future Risks Report von AXA und des Global Risks Report des Weltwirtschaftsforums werden beispielsweise der Klimawandel und die Cybersicherheit als wichtige Faktoren für das nächste Jahrzehnt genannt.

Die Verflechtung unserer sozialen, physischen und Cyberdomänen bedeutet, dass sich Faktoren in einem System ungewollt auf die anderen auswirken können.

Cyberrisiken, wie Angriffe auf kritische Infrastrukturen oder andere vernetzte Systeme, die im Rahmen von Projekten zur Umstellung auf erneuerbare Energien in Betrieb genommen werden, bedrohen die Integrität von Nachhaltigkeitsinvestitionen. Das Gegenteil ist ebenfalls der Fall: Klimabedingte Risiken – wie Überschwemmungen, Brände und Hitzewellen – sowie gesellschaftliche Umwälzungen stellen zahlreiche Schwachstellen für die Zuverlässigkeit von Systemen, den Schutz von Computernetzwerken, menschliches Versagen, Sicherheit und mehr dar.

3. Cyberrisiken und die gesellschaftlichen Auswirkungen

Obwohl die Cybersicherheit lange Zeit als IT-Problem betrachtet wurde, gehen die Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen, missbräuchlicher Nutzung und Social Engineering weit über den Bereich der IT hinaus. Es gibt viel weitreichendere gesellschaftliche Auswirkungen, zum Beispiel Identitätsdiebstahl, Risiken für gefährdete Bevölkerungsgruppen und Auswirkungen von geopolitischen Unruhen.

Denken Sie an die zahlreichen Auswirkungen auf Gemeinden, wenn Angreifer Gesundheitseinrichtungen, Schulen, kleine Unternehmen oder lokale Behörden ins Visier nehmen. In der Zwischenzeit hat die durch die Pandemie ausgelöste Verlagerung der Arbeit in die Fläche die Unternehmen gezwungen, sich beim Schutz ihrer Netzwerke mit neuen Risiken für die Cybersicherheit auseinanderzusetzen.

Und schließlich drohen noch schwerwiegendere gesellschaftliche Entwicklungen, die durch extreme Klimaereignisse und eine ungewisse Energieversorgung ausgelöst werden, was für die Unternehmen ein erhebliches Risiko darstellt.