Die 10 gefährlichsten Risiken für die Geschäftskontinuität

Seit mehreren Jahren veröffentlicht das Business Continuity Institute (BCI) mit Unterstützung der British Standards Institution (BSI) seinen jährlichen BCI Horizon Scan Report, der die wichtigsten Trends und Entwicklungen im Bereich der Geschäftskontinuität Business Continuity, BC) untersucht. Obwohl einige Konstanten bestehen bleiben, entwickeln sich die im Bericht beschriebenen Risiken für die Geschäftskontinuität mit den technologischen und globalen Entwicklungen weiter.

In den letzten Jahren haben Bedrohungen wie Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen mehr Aufsehen erregt als traditionelle Bedrohungen der Business Continuity und Disaster Recovery (BC/DR), wie Netzwerkunterbrechungen. Wetterkatastrophen sind zwar immer ein Grund zur Sorge, werden aber mit dem globalen Klimawandel immer häufiger.

Für den Bericht 2018 und 2022 erhielt die BCI detaillierte Antworten hunderten Personen aus zahlreichen Ländern. Neben der Dokumentation der aktuellen BC/DR-Bedrohungen ging es bei der Umfrage auch darum, zu ermitteln, wie schwerwiegend die Bedrohungen nach Ansicht der Befragten sind und was getan wird, um ihnen zu begegnen.

Im Folgenden sind die 10 größten Risiken für die Geschäftskontinuität aufgeführt, die in dem Bericht genannt werden.

Trotz der Verbesserungen in der Wiederherstellungstechnologie und der Nutzung von Cloud -basierten Systemen ist die Wahrscheinlichkeit von Schäden an kritischen Daten- und Sprachsystemen nach wie vor eine große Sorge der Befragten.

Schlechtes Wetter

Die Häufigkeit von schweren Stürmen und Unwettern scheint zuzunehmen. Auch die Schwere der Stürme scheint zuzunehmen. So verursachen beispielsweise die Wirbelstürme jedes Jahr Schäden in Milliardenhöhe, sowohl an Eigentum als auch an kommunalen Infrastrukturen.