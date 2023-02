Tipps für schnelleres Nutzer-Onboarding in Active Directory

Es ist ein häufiges Szenario: Die Personalabteilung möchte, dass Sie schnell einen neuen Benutzer einrichten, weil jemand vergessen hat, den Antrag im Voraus zu stellen. Es ist hilfreich, im Vorfeld einige Vorbereitungen zu treffen, damit Sie dieser Bitte schnell nachkommen können.

Wenn Sie in Eile alle Einstellungen, Gruppenmitgliedschaften und Einschränkungen manuell eingeben müssen, führt das oft zu fehlerhaften oder unsicheren Konfigurationen. Möglicherweise handelt es sich auch noch um eine Abteilung, die nur selten neue Mitarbeiter bekommt oder um ein temporäres Benutzerkonto. Manche Admins kopieren in solchen Fällen einfach ein bestehendes Benutzerkonto – dabei kann es aber vorkommen, dass der besagte Nutzer nachträglich Rechte erhalten hat, die Sie schon wieder vergessen haben und die Sie dann versehentlich mitkopieren. Active Directory-Benutzervorlagen sind deshalb die saubere und sichere Lösung.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Benutzerkonten in Active Directory zu erstellen. Sie könnten das Active Directory Administrative Center verwenden, das ein Windows PowerShell GUI- Frontend ist, um mehr Optionen im Vergleich zur ADUC-Konsole zu erhalten. Eine andere Möglichkeit ist der direkte Einsatz von PowerShell -Cmdlets direkt in der Befehlszeile . Sie können den Prozess natürlich auch skripten , um ein ähnliches Ergebnis wie mit den ADUC-basierten Vorlagen zu erzielen.

Anschließend öffnen Sie die Eigenschaften des Kontos und füllen die übrigen Felder in einem zweiten Schritt manuell aus. Ein wichtiger Faktor für Sicherheit und Effizienz sind wiederholbare und konsistente Konfigurationen. Beim manuellen Ausfüllen hängt diese Konsistenz nur von Ihrer eigenen Konzentration ab; vielleicht haben Sie eine Checkliste, die Ihnen hilft, Fehler zu vermeiden. Dennoch besteht diese Gefahr – daher der Bedarf an einer Vorlage.

Wenn Sie einen Benutzer in der Verwaltungskonsole Active Directory-Benutzer und -Computer (ADUC) einrichten, rufen Sie die gewünschte Organisationseinheit (OU) auf und erstellen Sie einen neuen Benutzer. Ein Assistent führt Sie durch ein paar grundlegende Optionen und richtet das Konto ein.

Erstellen einer Active Directory-Benutzervorlage

Die Idee hinter einer Vorlage ist es, einmalig ein perfekt konfiguriertes Konto zu erstellen, und es dann für jeden neuen Benutzer zu kopieren, den Sie zu Active Directory hinzufügen.

Gehen Sie zunächst vor, wie beim Einrichten eines normalen Benutzerkontos. Wählen Sie die OU aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie Neu und dann Benutzer aus. Legen Sie im Assistenten für den Anmeldenamen des Benutzers einen Wert wie _salestemplate und für den ersten Namen des Kontos den Wert _sales fest. Indem Sie den Unterstrich als erstes Zeichen in diese Felder setzen, sorgen Sie dafür, dass das Vorlagenkonto in alphabetischen Listen ganz oben platziert wird, so dass Sie es schnell finden. Schließen Sie den Assistenten ab, indem Sie ein Kennwort festlegen und die Kontrollkästchen Benutzer muss Kennwort bei der nächster Anmeldung ändern und Konto ist deaktiviert aktivieren, damit keiner die Vorlage als richtigen Benutzer verwendet.

Doppelklicken Sie anschließend auf das Konto in der OU, um es zu öffnen. Hier sind einige Beispiele für Felder, die Sie ausfüllen sollten – im Einzelnen ist aber am wichtigsten, was für Ihre Organisation sinnvoll ist:

Allgemein: Beschreibung

Adresse: Stadt, Bundesland, Land

Konto: Anmeldestunden, Anmelden bei

Profil: Profil, Home-Ordner

Organisation: Berufsbezeichnung, Abteilung, Unternehmen, Manager

Mitglied von: Gruppenmitgliedschaften

Abbildung 1: Ein Template ist im Grunde genommen ein zweckentfremdeter Nutzeraccount.

Einstellungen wie eingeschränkte Anmeldezeiten und die Anmeldung an bestimmten Arbeitsplätzen sind sinnvolle Einstellungen für externe Benutzer und Zeitarbeitskräfte oder reguläre Mitarbeiter, die in besonders sensiblen Bereichen arbeiten.

Die oben aufgeführten Einstellungen sind einfach zu handhaben. Achten Sie jedoch besonders auf die Gruppen- und Stammverzeichniseinstellungen.