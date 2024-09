Wie Sie verschachtelte Gruppen in Active Directory einsetzen

Um verschachtelte Gruppen erfolgreich in Active Directory einzusetzen, benötigen Sie einen klaren Bauplan.

Microsoft empfiehlt die Anwendung von einer rollenbasierten Zugriffskontrolle (Role Based Access Control, RBAC): Für Umgebungen mit einer Domäne wird AGDLP empfohlen, für Umgebungen mit mehreren Domänen und mehreren Gesamtstrukturen (Forest) AGUDLP.

In einem bestehenden System, in dem keine klare Strategie für Verschachtelung und RBAC verfolgt wurde, kann die Implementierung relativ viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Aufwand lohnt sich jedoch, da durch die Schaffung von Ordnung eine sichere und dynamischere Umgebung entsteht.

Vorteile von verschachtelten Gruppen Ein guter Verschachtelungsansatz wie AGDLP oder AGUDLP erleichtert es Administratoren zu erkennen, welcher Benutzer welche Berechtigungen hat. Das vereinfacht bestimmte Arbeitsschritte, zum Beispiel bei Audits. Auch das Troubleshooting wird deutlich verkürzt, wenn nicht sogar überflüssig. Schließlich reduziert diese Strategie den Administrationsaufwand, da die Zuordnung von Berechtigungen zu anderen Bereichen weniger kompliziert wird.

AGDLP AGDLP steht für Accounts, Global Group, Domain Local Group und Permissions, beziehungsweise: Konten (der Benutzer oder Computer)

globale Gruppe (auch Rollengruppe genannt)

lokale Domänengruppen (auch Zugriffsgruppen genannt)

Berechtigungen (die spezifische Berechtigungen, die an die lokale Domänengruppe gebunden ist) Das Akronym stellt auch die Hierarchie dar, in der die Gruppen verschachtelt sind. Konten sind Mitglieder einer globalen Gruppe, die wiederum Mitglied einer lokalen Domänengruppe ist. Die lokale Domänengruppe besitzt die spezifischen Berechtigungen für die Ressourcen, auf die die globale Gruppe Zugriff haben soll, zum Beispiel Dateien und Druckerwarteschlangen. Abbildung 1: Wenn nur eine Domäne konfiguriert werden soll, empfiehlt Microsoft AGDLP als Strategie für verschachtelte Gruppen. Abbildung 1 zeigt, wie solche Verschachtelungsgruppen aufgebaut sind. Durch die Verwendung der AGDLP-Verschachtelung und der RBAC-Prinzipien erhalten Administratoren einen Überblick über die spezifischen Berechtigungen einer Rolle, die bei Bedarf einfach in andere Rollengruppen kopiert werden können. Mit AGDLP müssen sie nur daran denken, die Berechtigung immer an die lokale Domänengruppe am Ende der Verschachtelungskette zu binden und niemals an die globale Gruppe.

AGUDLP AGUDLP ist die Multi-Domain/Multi-Forest-Version von AGDLP. Der Unterschied besteht darin, dass der Verschachtelungskette von AGDLP eine universale Gruppe hinzugefügt wird. Universale Gruppen ermöglichen es Administratoren, Rollengruppen (globale Gruppen) aus anderen Domänen ohne großen Aufwand hinzuzufügen. Die universale Gruppe – auch Ressourcengruppe genannt – sollte bis auf das Präfix den gleichen Namen wie die entsprechende Rollengruppe haben, wie in Abbildung 2 dargestellt.

Probleme bei der Implementierung von AGDLP und AGUDLP Es gibt vier wichtige Regeln im Zusammenhang mit der Verwendung von AGDLP oder AGUDLP: Namenskonventionen für Gruppen festlegen

Nicht mehr Rollengruppen als nötig erstellen, ein Benutzer kann mehrere Rollen haben

Verwendung des richtigen Gruppentyps (lokale Domäne, universal, global)

Niemals Berechtigungen direkt an die globalen oder universalen Gruppen vergeben. Sonst werden die Verschachtelungsstrategie und die entsprechende Zusammenfassung der Berechtigungen für die Organisation behindert.

AGDLP und AGUDLP im Vergleich Wer keine Berechtigungen über mehrere Domänen hinweg vergeben muss, verwendet in der Regel AGDLP. AGDLP-Gruppen können bei Bedarf in AGUDLP umgewandelt werden und erfordern weniger Aufwand im Betrieb. Im Zweifelsfall ist AGDLP also immer die bessere Wahl. Abbildung 2: Wenn Sie Rollengruppen von anderen Domänen hinzufügen möchten, mehrere Domänen und Gesamtstrukturen haben, eignet sich AGUDLP besser. Um eine mit AGDLP geschachtelte Gruppe in AGUDLP zu konvertieren, müssen Admins folgendes tun: Erstellung von universalen Gruppen

Übertragung der Mitgliedschaften der globalen Gruppe in die universale Gruppe

Hinzufügen der universalen Gruppe als Mitglied der globalen Gruppe

Veranlassung, dass alle Benutzer und Computer ihr Kerberos-Ticket aktualisieren oder sich neu anmelden

Entfernung aller lokalen Domänengruppen aus der globalen Gruppe

Diese Namenskonventionen können Sie nutzen Administratoren sollten sich vor der Implementierung von AGDLP oder AGUDLP für eine Namenskonvention entscheiden. Das ist zwar keine Voraussetzung, aber ohne Namenskonvention gerät die mühsam geschaffene Ordnung schnell wieder durcheinander. Es gibt verschiedene Namenskonventionen, die sich für verschiedene Unternehmen unterschiedlich gut eignen. Eine gute Namenskonvention sollte jedoch folgende Kriterien erfüllen: Sie sollte leicht zu lesen sein.

Sie sollte einfach genug sein, damit Skripte sie parsen können.

Sie sollten keine Leerräume (Whitespaces), wie Leerzeichen enthalten.

Sie sollten keine Sonderzeichen außer Unterstrich oder Minuszeichen enthalten. Hier sind einige Beispiele für die verschiedenen Gruppentypen: Rollengruppen Namenskonvention: Rolle_[Abteilung]_[Rollenname] Beispiele: Role_IT_Helpdesk oder Role_HR_Managers Wer das AGUDLP-Prinzip verwendet, sollte eine entsprechende Ressourcengruppe mit einem Res-Präfix wie zum Beispiel Res_IT_Helpdesk oder Res_HR_Manager anlegen. Berechtigungsgruppen (lokale Domänengruppen) Namenskonvention: ACL_[PermissionCategory]_[PermissionDescription]_[PermissionType]_[PermissionType] Beispiele: ACL_Fileshare_HR-Common_Read oder ACL_Computer_Server1_Logon oder ACL_Computer_Server1_LocalAdmin