Privileged Access Workstations: Umgebungen sicher verwalten

Privileged Access Workstations (PAW) sind ein wichtiges Element, wenn es um die sichere Verwaltung von Netzwerken mit Active Directory geht. Arbeiten Administratoren mit ihrem Admin-Konto auf herkömmlichen Arbeitsstationen, kann es schnell passieren, dass die Benutzerdaten durch Angreifer ausgelesen oder durch Schadsoftware kompromittiert werden. Eine PAW ist eine maximal abgesicherte Arbeitsstation, die nach der Definition von Microsoft der „höchstmöglichen Sicherheitskonfiguration“ entspricht.

Erfolgreiche Angriffe auf herkömmliche Benutzerkonten sind schon problematisch, für Verwaltungskonten im Active Directory sind solche Angriffe aber sehr dramatisch, da die Angreifer dadurch Zugriff auf die komplette Infrastruktur erhalten. Aus diesem Grund sollte die Verwaltung vom Active Directory auf abgesicherten Arbeitsstationen erfolgen. Diese sind speziell abgesichert und dienen ausschließlich der Verwaltung des Netzwerks. Andere Aufgaben sollten auf einer PAW nicht erfolgen.

Standard-Arbeitsstation und PAW von Admins sind getrennt

Admins führen also andere Aufgaben auf einer PAW aus, sondern ausnahmslos Tätigkeiten zur Verwaltung der Umgebung. Dazu ist eine PAW logisch und physisch von herkömmlichen Zugriffen und administrativen Zugriffen getrennt. Die Standardarbeitsstation eines Administrators hat Zugriff auf die Infrastruktur im Netzwerk und das Internet, so wie die Arbeitsstation von anderen Benutzern auch. Die PAW hat am besten nur Zugriff auf einen Privileged-Management-Server, von dem aus die Verwaltung der Umgebung, zum Beispiel des Active Directory, erfolgt.

PAW und herkömmliche Arbeitsstation sind mit verschiedenen Netzwerken verbunden. Die speziell abgesicherte PAW ermöglicht nur eine Verbindung zu einem Verwaltungsserver und ist auch möglichst nicht mit dem Internet verbunden. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel wenn Windows 365 als PAW eingesetzt werden soll, weil auch Microsoft Azure verwaltet werden muss. In diesem Fall ist eine Internetverbindung natürlich notwendig, allerdings sollte diese auch in diesem Fall nicht für die herkömmliche Arbeiten des Admins genutzt werden, sondern ausschließlich zur Verwaltung.

Ein Schlüsselprinzip der PAW ist das von Microsoft so genannte Clean-Source-Ansatz. Das bedeutet, dass alle Sicherheitsabhängigkeiten genauso vertrauenswürdig sein müssen, wie das zu sichernde Objekt. Es muss an jeder Stelle der Infrastruktur definiert sein, welche Arbeitsstationen auf die Verwaltungsstruktur Zugriff haben. Darf zum Beispiel Arbeitsstation 1 auf Arbeitsstation 2 zugreifen und diese wird als PAW zur Verwaltung von Server PAS1 genutzt, bedeutet das auch den möglichen Zugriff von Arbeitsstation 1 auf PAS1, nur eben über den Weg von Arbeitsstation 2. Das gilt es bei einer PAW in jedem Fall zu verhindern. Nur der Zugriff der PAW selbst auf einen Verwaltungsserver oder ein Netzwerk sollen möglich sein.