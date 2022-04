Mit Power Automate Desktop Workflows einfach automatisieren

Power Automate Desktop ist ein kostenloses Tool, mit dem Anwender, die nicht programmieren wollen oder können Aufgaben einfach automatisieren. Sie können damit Workflows für wiederkehrende Aufgaben planen und Zeit sparen. Nutzer müssen nur wenige Befehle in einer einfachen Syntax erlernen. Für den Betrieb von Power Automate Desktop ist Windows 10/11 notwendig. Microsoft stellt das Tool kostenlos zur Verfügung.

Neben Aufgaben für Windows, kann Power Automate Desktop auch Workflows für das Netzwerk, auf Webseiten und für Anwendungen wie SAP automatisieren. Das bedeutet, die Vorteile stehen Ihnen auch bei älteren Anwendungen zur Verfügung.

Neben Standardaufgaben zum Verwalten des Desktops oder für Änderungen an Dateien, kann Power Automate Workflows in Active Directory oder für Cloud -Umgebungen in Azure oder AWS erstellen. Dadurch wird das Tool auch für IT-Profis interessant.

Bedingungen in Power Automate Desktop nutzen

Neben dem stapelweisen Ausführen von Aktionen kann Power Automate Desktop mit Abfragen arbeiten. Im linken Bereich ist dafür die Kategorie Bedingungen zu finden. Hier finden Sie Steuermöglichkeiten wie Else, If, Else If und mehr. Sie fügen diese genauso ein, wie die Aktionen selbst.

Außerdem können Sie über Power Automate Desktop Text ausgeben lassen. Auf diesem Weg programmieren Sie beispielsweise einen Passwortgenerator, der Kennwörter gemäß Ihren Vorgaben erstellt. Fügen Sie einem Flow die Aktion Text\Zufälligen Text erstellen hinzu. Im neuen Fenster spezifizieren Sie Ihre Passworteigenschaften.

Abbildung 4: Power Automate Desktop kann auch beim Erstellen von neuen Kennwörtern zum Einsatz kommen.

In diesem Kontext wäre es auch eine Überlegung wert, Power Automate den Text als Variable speichern zu lassen. Geben Sie dazu in den Einstellungen einen Namen für die Variable an. Deren aktueller Inhalt ist darüber hinaus im Fenster auf der rechten Seite zu sehen. Per Doppelklick öffnet sich ein weiteres Fenster, welches das Kennwort anzeigt.