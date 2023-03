MDM, EMM und UEM: gehören sie in die Cloud?

Unternehmen können sowohl lokale als auch Cloud-basierte Mobilitätsplattformen einsetzen, sollten aber zunächst die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösung abwägen.

In der Vergangenheit gab es Funktionsunterschiede zwischen MDM-Plattformen (Mobile Device Management) vor Ort und in der Cloud. Führende UEM-Plattformen (Unified Endpoint Management) bieten eine fast 100-prozentige Funktionsparität, so dass die beste Lösung für Unternehmen oft von ihrer bestehenden Infrastruktur abhängt.

Entscheidung zwischen Cloud- und On-Premises-MDM, EMM und UEM Mit dem Verlagern der Mailserver zu Office 365, Google und anderen Diensten hat sich die Cloud immer mehr durchgesetzt. Cloud-Dienste bieten viele Vorteile: Sie sind beispielsweise immer auf dem aktuellen Stand, ohne dass die Nutzer sich um Updates kümmern müssen und ohne zusätzliche Änderungsmanagementprozesse. Alle führenden in der Cloud gehosteten Enterprise Mobility Management- (EMM) und UEM-Plattformen laufen in hochverfügbaren Umgebungen, und es besteht keine Notwendigkeit, öffentliche IP-Adressen zu erwerben. Es gibt auch noch eine dritte Option: eine gehostete Software On Premises. Manche Unternehmen hosten sie in einem Cloud-Rechenzentrum oder bei einem Managed Service Provider. Das ist jedoch in den meisten Fällen nicht die beste Wahl. Eine gehostete On-Premises-Bereitstellung eignet sich nur für Nischenanwendungen, zum Beispiel wenn Sie eine bestimmte Funktion benötigt, die nur in der On-Premises-Version verfügbar ist und es Gründe gegen das Anschaffen eigener Hardware gibt. Der wichtigste Faktor bei der Entscheidung für ein Hosting-Modell ist, wie Sie ihre Server einsetzen. Wenn die meisten Server im eigenen Haus stehen, ist es oft sinnvoll, diese Strategie beizubehalten und EMM-Server zusammen mit den übrigen Servern bereitzustellen. Wenn das Unternehmen eine Cloud-first-Strategie verfolgt, ist ein cloudbasiertes EMM einfacher zu implementieren. Im Allgemeinen sollten Sie ihre E-Mail-, Datei- und Verzeichnisserver überprüfen. Wenn alle diese Server vor Ort sind, sollten Sie das EMM vor Ort implementieren und umgekehrt. Wenn Sie ein Cloud-basiertes MDM oder EMM mit lokalen Ressourcen einsetzen, müssen Sie Firewall-Einstellungen konfigurieren und einige virtuelle Maschinen vor Ort einsetzen, um Verbindungen zu Azure Active Directory, E-Mail, Dateifreigaben und SharePoint zu ermöglichen.