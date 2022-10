AWS Simple AD: Active-Directory mit Samba 4 in der Cloud

Amazon stellt in AWS neben dem AWS Directory Service auch eine günstigere Version auf Basis von Linux und Samba 4 zur Verfügung – allerdings mit einem reduzierten Funktionsumfang. Für den Aufbau dieses Verzeichnisses brauchen Sie kein Windows und erledigen die Verwaltung mit Standardtools. Vor der Bereitstellung einer Simple AD-Instanz sollten Sie zunächst überprüfen, ob Sie die Voraussetzungen für den Betrieb von Simple AD erfüllen.

Viele der gewohnten Funktionen wie Gruppenrichtlinien und Kerberos sind verfügbar. Allerdings lassen sich Multifaktor-Authentifizieung und PowerShell nicht nutzen und einige AD-abhängige Dienste in AWS unterstützen Simple AD nicht, darunter auch Vertrauensstellungen. Sie sollten daher vorab klären, ob Simple AD alle Funktionen bereithält, die Sie benötigen. Dazu kommt, dass der Dienst nicht in allen AWS-Regionen zur Verfügung steht.

Für verschiedene Einsatzgebiete können Sie mehrere Verzeichnisse parallel führen, auch zeitgleich mit AWS-Directory-Service-Instanzen. Sobald Sie ein Verzeichnis in der jeweiligen Region erstellt haben, finden Sie es in der AWS-Konsole. Klicken Sie auf die ID unter Netzwerk und Sicherheit , um verschiedene Optionen zu sehen, darunter auch das Zurücksetzen des Administrator-Benutzers sowie das Löschen des Verzeichnisses.

In der Verwaltungskonsole von AWS erstellen Sie eine Simple-AD- Instanz in wenigen Minuten, inklusive einer eigenen VPC und zwei Subnetzen . Die grundlegende Architektur bilden zwei Linux -Server, die mit Samba 4 als Domänencontroller zum Einsatz kommen.

Simple AD-Instanz warten und überwachen

In der AWS-Konsole regeln Sie im Menüpunkt Wartung die Überwachung von einzelnen Verzeichnissen. Mit Benachrichtigung erstellen legen Admins fest, dass das System bei Problemen oder Anpassungen des Verzeichnisses eine E-Mail an bestimmte Benutzer sendet. Nun erhalten Sie automatisch eine E-Mail an die gewünschte Adresse, um die Überwachung per E-Mail zu aktivieren.

Abbildung 2: Konfigurieren von Benachrichtigungen für AWS Simple AD.

Im selben Dialog entfernen Sie außerdem den für die Überwachung hinterlegten Benutzer. Mit der Schaltfläche Snapshot erstellen speichern Sie in Simple AD bis zu fünf manuelle Snapshots des Verzeichnisses. Bei jedem weiteren Snapshot müssen Sie einen älteren wieder entfernen.

Abbildung 3: Erstellen Sie einen Snapshot, aus dem Sie Ihr Verzeichnis wiederherstellen können.

Das Erstellen eines Snapshots dauert wenige Minuten. Sie finden ihn anschließend unter Wartung in den Einstellungen der Instanz, wo Sie Ihre Snapshots weiter verwalten. Mit Snapshot wiederherstellen setzen Sie eine Simple-AD-Instanz auf den vorherigen Zustand mit allen zugehörigen Einstellungen zurück. Während dieses Vorgangs ist die Instanz bis zu zwei Stunden nicht verfügbar.

Sie sollten außerdem die Funktionen nutzen, um den Snapshots einheitliche, aussagekräftige Namen zu geben. Das Löschen eines Snapshots beeinträchtig eine Simple AD-Instanz nicht und dauert nur wenige Sekunden.

Sie entfernen die komplette Instanz mit Verzeichnis löschen in den Einstellungen der jeweiligen Instanz aus dem AWS-Abonnement. Nach dem Löschen der Instanz sollten Sie prüfen, dass es keine weiteren Objekte im AWS-Abonnement gibt, die Sie versehentlich erstellt haben. Löschen Sie manuell alles, was Sie nicht benötigen. Das spart unnötige Kosten.