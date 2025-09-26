Wie sich die KI-Integration in Unternehmen entwickelt

Dies ist unter anderem eines der Ergebnisse der globalen Umfrage The Evolution of AI: The State of Enterprise AI and Data Architecture von Cloudera. Hierfür wurden weltweit über 1500 IT-Verantwortliche in Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden befragt. Die Daten mit Bezug auf Deutschland stammen von 118 IT-Entscheidern.

Demnach haben 70 Prozent der deutschen Befragten in ihren Unternehmen künstliche Intelligenz auf die ein oder andere Art vollständig in ihre wichtigsten Geschäftsprozesse integriert. Von 27 Prozent der Unternehmen wurde KI etwas eingebunden. Global geben 96 Prozent der IT-Führungskräfte an, dass sie KI zumindest teilweise in ihre Geschäftsprozesse eingebunden haben.

Die KI-Integration in deutschen Unternehmen verteilt sich auf verschiedene KI-Arten wie Deep Learning (53 Prozent), generative KI (51 Prozent), agentische KI (37 Prozent) und weitere Ausprägungen der Technlogie. In der internationalen Betrachtung liegt die generative KI mit 60 Prozent Anteil etwas höher.

Im Hinblick auf die Integration jüngerer Ausprägungen wie KI-Agenten blicken die Unternehmen relativ optimistisch in die Zukunft. So sehen sich 85 Prozent der deutschen Befragten bereit für den Umgang mit KI-Agenten. Davon betrachten sich 19 Prozent als sehr gut vorbereitet, 34 Prozent fühlen sich gut vorbereitet und 32 Prozent ein wenig vorbereitet.