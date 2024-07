Kostenloses E-Handbook: Ratgeber für die Cloud-Migration

Die Cloud ist für zahlreiche Unternehmen zu einem nützlichen Teil ihrer IT-Umgebung geworden. Wer die Cloud nutzen will, muss im ersten Schritt Daten und Anwendungen in die Cloud überführen, was problematisch und unübersichtlich werden kann, wenn dies nicht vernünftig geplant wird.

Damit die Daten reibungslos und ohne Unterbrechung migriert werden können, müssen IT-Verantwortliche verschiedene Kriterien beachten und in die Planung einfließen lassen. Eine Cloud-Migration erfordert mehr als nur die Überlegung wie die Daten und Workloads von einem Standort an den anderen gelangen. Unter anderem muss die Datenmenge und die Typen der Daten und Workloads bestimmt und deren Abhängigkeiten und Eigenschaften bekannt sein. Die Wahl der Datenübertragung spielt ebenso eine wichtige Rolle. Nutzungserlebnis, Bereitstellungsmethoden, Zugriffskontrolle und Sicherheit sind zusätzliche Faktoren, die definiert und geplant werden müssen.

IT-Administratoren und Geschäftsverantwortliche müssen Hand in Hand arbeiten und können eine sinnvolle Planung nur auf Basis handfester Fakten erstellen.

Abbildung 1: Unser E-Handbook gibt Tipps und Anleitungen, worauf es bei einer Cloud-Migration ankommt und wie sich eine erfolgreiche Migration umsetzen lässt.

Unser kostenloses E-Handbook soll ein Ratgeber für die Planung von Cloud-Migrationen sein und die Aufmerksamkeit auf einige essenzielle Punkte lenken, die integrale Bestandteile einer solchen Planung sind. Die Tipps konzentrieren sich auf wichtige Planungsfaktoren, die Auswahl der Anwendungen, Teststrategien und die Wahl der korrekten Datenübertragung.

Damit sollten Sie ein Framework an der Hand haben, das zu einer erfolgreichen Cloud-Migration führen kann.

Kostenloser eBook-Download

Das kostenlose E-Handbook im PDF-Format können Sie hier herunterladen.