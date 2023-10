Kostenloses eBook: auf Sicherheitsvorfälle richtig reagieren

Hand aufs Herz, wann wurde in Ihrem Unternehmen getestet, was passiert, wenn die meisten IT-Systeme ausfallen und eine Kommunikation weder per Telefon noch per Mail oder Messenger möglich ist? Dabei gilt eine gut orchestrierte Reaktion auf Sicherheitsvorfälle als der entscheidende Faktor, um die Schäden zu begrenzen. Dass ein Sicherheitsvorfall im schlimmsten Fall auch die gesamte Existenz eines Unternehmens gefährdet, liegt oftmals nicht nur am Vorfall selbst, sondern auch am direkten Umgang damit. Ein planvolles Vorgehen mit definierten Maßnahmen ist dann unabdingbar, doch in Unternehmen hierzulande ist es dabei leider nicht zum Besten bestellt. Wie eine Untersuchung des Branchenverbandes Bitkom nahelegt, verfügen gerade einmal 54 Prozent der deutschen Unternehmen über einen Notfallplan.

Von der Reaktion auf Vorfälle und dem grundsätzlichen Umgang damit hängt für Unternehmen viel ab. Hier spielen die beiden Begriffe Incident Response und Incident Management eine wichtige Rolle, die aber differenziert voneinander zu betrachten sind. Denn obwohl sie gerne synonym verwendet werden, unterscheiden sie sich in technischer Hinsicht sehr.

Apropos Technik, diesen Teil der Vorfallreaktion haben viele Unternehmen noch im Griff. Abseits der technischen Maßnahmen gibt es bei der Vorfallreaktion jedoch einen entscheidenden Faktor, der bei Strategie und Planung gleichermaßen mit einbezogen werden sollte: Effektive Kommunikation ist der Schlüssel bei der Krisenbewältigung im Bereich der Cybersicherheit.

Von Vorteil beim Thema Vorfallreaktion ist, dass man auf erprobte Vorgehensweisen zurückgreifen kann, um vorab einen entsprechenden Plan zu erstellen. Wir stellen bewährte Verfahren vor, die Unternehmen bei der Entwicklung und Verbesserung ihrer Programme zur Reaktion auf Zwischenfälle berücksichtigen sollten.

Abbildung 1: In dem kostenlosen E-Handbook finden IT-Teams und Security-Verantwortliche Ratgeber und Tipps rund um das Thema Incident Response.

Was für das Thema IT-Sicherheit im Allgemeinen gilt, trifft auf die Vorfallreaktion im Besonderen zu: Die Ressourcen der Teams sind begrenzt und das Personal ist überlastet. Und selbst wenn ein entsprechendes Budget zur Verfügung stünde, wären zusätzliche Fachkräfte kaum zu bekommen. Daher sollte man auch im Bereich Incident Response möglichst alle Aspekte in Bezug auf die Automatisierung überprüfen. Lernen Sie die Möglichkeiten und Grenzen der Automatisierung der Reaktion auf Vorfälle kennen und erfahren Sie, wie Sicherheitsteams davon profitieren.