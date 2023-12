DataCore kündigt neue Versionen von SANsymphony und Swarm an

DataCore Software hat mit SANsymphony 10.0 PSP17 und Swarm 16 zwei Aktualisierungen seiner software-defined Storage-Anwendungen vorgestellt. Beide sind voraussichtlich ab Januar 2024 generell verfügbar. Vorabversionen stehen bereits ab sofort bereit.

Ein zentraler Baustein des Updates ist Adaptive Data Placement, das auf Storage-Virtualisierung aufbaut. In SANsymphony 10.0 PSP17 werden unter anderem kritische Zuweisungsprobleme von Ressourcen adressiert, mit denen IT-Teams seit einigen Jahren kämpfen: zehn Prozent der Daten einer Organisation sorgen typischerweise für 90 Prozent des gesamten I/O-Traffics.

Diese Daten ändern sich allerdings ständig, da sich Relevanz sowie Zugriffshäufigkeit regelmäßig verändern. Das größte Problem dabei: der Großteil der Daten, auf die wenig oder gar nicht zugegriffen wird, müssen davon abgehalten werden, teure und leistungsfähige Ressourcen zu belegen.

Abbildung 1: Adaptive Data Placement soll die Storage-Ressourcenausnutzung optimieren.

„Adaptive Data Placement löst diesen Zielkonflikt, indem es die Vorzüge von automatischem Data Tiering mit denen von Inline De-Duplizierung und Komprimierung für ein und dasselbe Speichervolumen kombiniert. So werden schnelle Antwortzeiten für Anwendungen sichergestellt, wenn sie auf ihre heißen Daten zugreifen, während gleichzeitig die Kosten für die Speicherung ihrer kalten Daten gesenkt werden”, erklärt Alexander Best, Senior Director of Product Management bei DataCore.

Darüber hinaus bietet das Update von SANsymphony zwei weitere Neuerungen:

komprimierte Snapshots und Rollbacks, die zu einer optimierten Storage-Nutzung führen sollen

erweiterte Verwaltungseinstellungen, die das Management der Datendienste verbessern