Riverbed gibt Verfügbarkeit von Alluvio bekannt

Riverbed hat angekündigt, dass seine Plattform für Unified Observability Alluvio nach längerer Betaphase nun generell verfügbar ist. Das Unternehmen, das für seine Expertise bei der Optimierung von Weitverkehrsnetzen ( WAN ) bekannt ist, will mit Alluvio dem steigenden Bedarf der Kunden nach mehr Netzwerktransparenz gerecht werden. Alluvio IQ ist der erste Service, der auf der Alluvio-Unified-Observability-Plattform aufbaut.

Hybride Arbeitsmodelle und Cloudinfrastrukturen sowie moderne Anwendungsarchitekturen machen es der IT-Abteilung schwer, die Erreichbarkeit, Performance und Sicherheit von digitalen Diensten zu überwachen und sicherzustellen. Observability hat sich entwickelt, um die Herausforderungen beim Monitoring, beim Testen und beim Management von Anwendungen zu meistern, so Dan Smoot, CEO von Riverbed. IT-Teams seien weiterhin mit Problemen beim Management komplexer, hochgradig verteilter Umgebungen konfrontiert. Riverbed will dem mit seinem einheitlichen Observability Ansatz entgegnen, indem Alluvio IQ riesige Datenmengen in verwertbare Erkenntnisse umwandele.

Abbildung 1: AlluvioIQ ermöglicht Einblick in den Zustand des Netzwerks und der Anwendungsverfügbarkeit und -Performance.

Laut Riverbed erfasst Aluvio IQ Daten über das gesamte Netzwerk und die Infrastruktur hinweg, einschließlich der Metriken zur Endbenutzererfahrung – der Anbieter nennt das Full-Fidelity-Telemetrie. Die Lösung nutze KI - und ML -gestütztes Baselining, Schwellenwerte und Änderungserkennung, um relevante Probleme zu erkennen. Laut Riverbed wendet Alluvio IQ mehr als 10.000 Korrelationen pro Minute über Zeitreihen, Geräte, Standorte und Anwendungen an.

Alluvio wird als Software as a Service ( SaaS ) bereitgestellt. Laut Dan Smoot nutzt Riverbed dafür die Azure -Plattform von Microsoft. So sei auch sichergestellt, dass die Kunden das Angebot EU-GDPR -konform einsetzen könnten.