Kostenloses eBook: Mehr Sicherheit mit Windows Server 2022

Bei den Neuerungen von Windows Server 2022 hat Microsoft dem Thema Sicherheit besondere Beachtung geschenkt. Und dies mit gutem Grund, denn die Bedrohungslandschaft für Unternehmen wird immer vielfältiger. Jede Maßnahme, die eigene Angriffsfläche zu verringern, trägt erheblich zur Gesamtsicherheit bei.

Es gibt eine Tradition, von der Microsoft auch bei der neuen Windows-Server-Version nicht abweicht: So stellt der Hersteller mit Windows Server 2022 wieder Security-Baselines zur Verfügung, die sich mit Gruppenrichtlinien für die eigene Umgebung umsetzen lassen.

Die Angriffsvektoren, mit denen Unternehmen angegangen werden, sind vielfältig. Insbesondere der Bereich Netzwerksicherheit ist da ein heikles Thema. Windows-Server sind in Unternehmen eine wichtige Säule für den Geschäftsbetrieb und sollten entsprechend widerstandsfähig gegenüber Angriffen sein. Microsoft hat den Windows Server 2022 mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um die Systeme weniger anfällig gegenüber Angriffen zu machen. So konzentrieren sich die neuen Netzwerksicherheitsfunktionen von Windows Server 2022 auf verbesserte Verschlüsselungstechniken, um die Infrastruktur zu schützen.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt zweifelsohne die Funktion Secured-Core-Server. Damit fasst Microsoft eine Reihe von Sicherheitsfunktionen zusammen, die teils auch schon im Vorgänger enthalten waren. Die Verbindung zwischen Betriebssystem und Sicherheitsfunktionen der Hardware wird dabei sehr eng gezurrt. So wird das System schon beim Starten umfassend geschützt. Wie man das einrichtet, erklären wir im Folgenden Schritt für Schritt.

Abbildung 1: In dem kostenlosen E-Handbook finden Security-Verantwortliche, Admins und CISO Ratgeber zu den Security-Neuerungen des Windows Server 2022.

DNS-Sicherheit ist ein heikles Thema, denn die ursprünglichen Verfahren konnten frühere und heutige Bedrohungslandschaften nicht berücksichtigen. Kein Wunder, dass Angreifer dort ein potenzielles Ziel ihrer Aktivitäten sehen. Mit neuen und bereits in Vorgängerversionen integrierten Sicherheitsfunktionen, lassen sich DNS-Server in Windows Server 2022 sicherer betreiben. Und auch hier spielt das Thema Verschlüsselung die entscheidende Rolle. Wir zeigen, was schon funktioniert und was künftig möglich sein wird.