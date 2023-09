Wie Network Detection and Response durch KI profitiert

Die Auswirkungen der KI auf die Technologie und die Cybersicherheit haben in den letzten Monaten dank ChatGPT, Deep Learning und Co. eine enorme Beschleunigung erfahren.

Dies hat Sicherheitsverantwortliche dazu gezwungen, sich mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) auf die Sicherheit ihrer Unternehmen auseinanderzusetzen. Jüngste Untersuchungen der Enterprise Strategy Group von TechTarget haben ergeben, dass Sicherheitsverantwortliche eine starke Präferenz für den Einsatz von KI als Teil von NDR-Tools (Network Detection and Response) entwickelt haben. So gaben 46 Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass starke KI-Fähigkeiten ein wichtiges Attribut für NDR-Tools sind, während weitere 45 Prozent sagten, dass starke KI ein wichtiges Attribut ist.

Bislang lag der Schwerpunkt der KI im Bereich der Netzwerksicherheit vor allem auf der Verbesserung der Erkennung. Das trifft auch auf die Studie der Enterprise Strategy Group zu: 61 Prozent der Befragten erwarten, dass KI als Teil der NDR die Erkennungsgenauigkeit verbessert, und 59 Prozent erwarten eine höhere Erkennungsgeschwindigkeit.

Zusätzliche Vorteile von NDR mit KI-Attributen könnten sogar noch größere Auswirkungen haben, einschließlich der Verbesserung der Effizienz von SOC-Analysten Security Operations Center). Zu den Vorteilen, denen die Befragten am meisten zustimmten, gehören die folgenden:

Genaue Priorisierung von Warnmeldungen (47 Prozent). Selbst wenn die Erkennungsgenauigkeit zunimmt, bleibt die Tatsache bestehen, dass viele Unternehmen nach wie vor zu wenig Personal haben. Sie müssen die relative Bedeutung jedes Alarms verstehen und die kritischsten Alarme abarbeiten, bevor sie sich um Probleme mit niedrigerer Priorität kümmern. KI hat das Potenzial, diese Priorisierung intelligenter zu gestalten, indem sie riesige Datenmengen auswertet, darunter Schwachstellen, Bedrohungsdaten sowie Taktiken, Techniken und Verfahren von Angreifern. KI ist auch in der Lage zu erkennen, welche Alarme das Potenzial haben, zu katastrophalen Schäden zu führen, wenn sie nicht behoben werden, und welche an SOC-Analysten weitergeleitet werden sollten, was die Alarmmüdigkeit (Alert Fatigue) verringern könnte.

NDR-Anbieter werden ihre Lösungen mit KI-Unterstützung weiter ausbauen, wobei sie sich wahrscheinlich stärker auf die Unterstützung von Analysten und die Steigerung der Effizienz konzentrieren werden. Einige Anbieter haben bereits Integrationen mit KI-Angeboten eingeführt, um Natural-Language-Modelle unterstützen und Sicherheitsteams dabei zu helfen, besser mit Geschäftsführern in Begriffen zu kommunizieren, die letztere verstehen können. Angesichts der rasanten Entwicklung in diesem Bereich sollten Netzwerksicherheitsverantwortliche und -praktiker damit beginnen, ihre Ziele für KI-gestützte NDR festzulegen und die Anbieter zu identifizieren, die am besten in der Lage sind, diese zu erfüllen.

Anmerkung der Redaktion: Die Enterprise Strategy Group ist ein Geschäftsbereich von TechTarget. Ihre Analysten unterhalten Geschäftsbeziehungen zu Technologieanbietern.