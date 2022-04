So verringern Sie die Komplexität von Container-Umgebungen

IT-Abteilungen haben ein neues Motto, so scheint es: Noch schneller sein! Einfach die Zuverlässigkeit garantieren und betriebssichere Technologie-Services zur Verfügung stellen, das ist nicht gut genug. Alle Prozesse zu beschleunigen ist schnell an die Spitze der IT-Prioritäten vorgedrungen.

Laut einer neuen Studie der Enterprise Strategy Group (ESG) sagen 67 Prozent der IT-Entscheidungsträger, dass sie unter Druck stehen, die Ausstattung der IT-Infrastruktur und -Ausrüstung zu beschleunigen, um die Entwickler und Geschäftszweige zu unterstützen. Diese direkte Verbindung zwischen IT-Prozessen und Schaffung von Umsatz und Gewinn treibt die Nachfrage nach mehr Geschwindigkeit an.

Für Unternehmen, die versuchen, diesen schnelleren Zugang zu Technologie- und Infrastruktur-Ressourcen in die Praxis umzusetzen, haben Services der Public Cloud vorwärtstreibende Resultate erbracht. Aber die Gelegenheiten für Differenzierung in der Konkurrenz werden eventuell geringer. Wir befinden uns in einer Zeit, in der digitale Initiativen zu Vorteilen in der Konkurrenz führen können – aber weil die Cloud-Anwendung nun allgegenwärtig ist, reicht die Nutzung der Public Cloud nicht länger aus, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Nicht nur die Vorteile vom Einsatz der Cloud verringern sich, die Unternehmen müssen auch mit höheren Kosten rechnen, da ihre IT-Umgebungen über mehrere Orte verteilt sind. Da Unternehmen ihre Prozesse ständig erweitern, ihre Anwendungen modernisieren und die Entwicklung beschleunigen, sind auch die Container-Einführung und ihr Einsatz für produktive Anwendungen – sowohl stateless als auch stateful – angewachsen.

Die Container-Einführung bringt zahlreiche Vorteile für die Geschwindigkeit und die Qualität der Software-Entwicklung mit sich. Da sich jedoch die in Container gepackten Umgebungen über mehrere Public Cloud Provider und Rechenzentrumsorte erstrecken können, verhindert die daraus entstehende Komplexität die Geschwindigkeitsvorteile, die die Container-Einführung zunächst begünstigt hatten.

Was steckt hinter dieser anwachsenden Komplexität? IT ist keine einfache Aufgabe und ist es nie gewesen. Aber wenn man den Druck, schneller und auf höherem Niveau zu arbeiten, in Verbindung zu dem geringen oder gar keinem Wachstum beim Personal sieht, dann entstehen Komplexitätsprobleme – besonders wenn neue Technologien wie Container und Kubernetes ins Spiel kommen. Abbildung 1 Ob als Teil von einem DevOps-Einsatz oder wegen dem Wunsch, eine Public-Cloud-Infrastruktur zu verwenden, Unternehmen haben in jedem Fall den Einsatz von Containern sowohl für stateless und für stateful produktive Anwendungen gesteigert. Diese Aktivitäten erhöhen umgekehrt den Druck auf die IT, mehr Ressourcen einzusetzen oder es Entwicklern zu ermöglichen, sich selbst mit Ressourcen zu versorgen, um mit den Entwicklungen Schritt zu halten. Die erhöhte Beweglichkeit von in Container verpackten Anwendungen führt zu Applikationsumgebungen, die wahrscheinlich mehrere Rechenzentren und Public-Cloud-Umgebungen umfassen. Diese Situation resultiert vermutlich in den folgenden Nebeneffekten, die Herausforderungen für das Geschäft und seine IT-Organisation erzeugen. Während sich IT-Teams beeilen und Ressourcen für Entwickler bereitstellen, strengen sie sich weniger an, dass diese Ressourcen auch den Bedarf der Anwendungen erfüllen. Dies führt Unternehmen oft dazu, sich beim Over-Provisioning zu täuschen, was dann die Betriebskosten erhöht.

Die erhöhte Beweglichkeit von Container-Umgebungen führt sogar zu mehr Orten, die verwaltet werden müssen, zu mehr Public-Cloud-Umgebungen, die man verstehen muss, und zu mehr internen Teams, um alles zu koordinieren.

Da die IT diese Ressourcen verbraucht, gestützt auf Verbrauchsniveaus von mehreren Public-Cloud-Umgebungen, kann das Verfolgen der Kosten dieser Ressourcen schnell zu einer entmutigenden Aufgabe werden. ESG hat zum Beispiel ermittelt, dass für 63 Prozent der Unternehmen eine mangelnde Sichtbarkeit der Ausgaben für die Public Cloud ihre IT-Planung behindert. Selbst wenn Unternehmen die Betriebsabläufe beschleunigen wollen, ist das Resultat oft eine gestiegene Komplexität, die zu Ineffizienz und Kostensteigerungen führt. Während solche Kosten immer kontrolliert werden müssen, können sie doch zu einer besonderen Last für schnell wachsende digitale Unternehmen werden. Das Resultat ist dann eine steigende Kostenineffizienz bezogen auf verbrauchsbasierte Services, die zu Lasten von neuen Initiativen geht und letztlich Innovationen verlangsamt.