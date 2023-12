Sieben wichtige Security-Trends für 2024

Der von monatlich etwa 100 Millionen aktiven Nutzern eingesetzte KI-Textroboter ChatGPT hat die digitale Welt verändert. Im zurückliegenden Jahr 2023 sind die Stärken und technischen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz (KI) vielen Anwendern erst richtig bewusst geworden. Insbesondere die mit generativer KI erstellten Inhalte wie Konversationen, Geschichten, Bilder, Videos und Musik sind anschauliche Praxisbeispiele. Der weltweite Durchbruch wirkt sich auf die unterschiedlichsten Aspekte des Geschäftsbetriebs aus — von der Codierung bis zur Buchhaltung sollen Produktivitätsgewinne erzielt werden. Dadurch verändern sich am Arbeitsplatz aber auch die Verhaltensregeln, wie mit Cyberbedrohungen umzugehen ist.

KI als Hilfsmittel für Cyberkriminalität wirkt sich auf unterschiedlichste Weise aus. So führt der wachsende Einsatz von KI-Assistenten in der Softwareentwicklung paradoxerweise zu mehr Sicherheitslücken. Nach einer aktuellen Studie der Universität Stanford verursachen Programmierer, die mit KI-Hilfe coden, mehr Fehler und Sicherheitslücken als Programmierer, die ohne KI-Assistenten arbeiten. Mit KI-Unterstützung erstellter Code bietet demnach mehr Angriffsfläche für Hacker. Die zur Arbeitserleichterung und Produktivitätssteigerung immer häufiger genutzten KI-Coder führen dazu, dass Schwachstellen und Fehlkonfigurationen häufiger in Softwareprodukte integriert werden.

Auf der Grundlage generativer KI lassen sich Bedrohungen wie Phishing , Vishing und Smishing verbessern — und es entstehen sogar ganz neue Angriffsvektoren. Die Implikationen sind also tiefgreifend und gehen bis zur Generierung von Deepfakes , welche die Grenze zwischen Realität und Täuschung verwischen. Einige Frühindikatoren für diese Gefahren zeigen sich bereits in Form von Fake-News-Artikeln etablierter Zeitungen, gefälschten Gerichtsurteilen und fingierten Anschreiben oder Ankündigungen bekannter Organisationen. Diese treten in Form von Videos, Werbung oder gefälschten Produktneuerungen auf und fordern unsere Fähigkeiten, zwischen echten und unechten Informationen zu differenzieren.

Voraussetzung dafür sind vertrauenswürdige Verbindungen, die wiederum auf Konzepten wie Zero Trust basieren. Abfragen zum privaten Kontoauszug, zur Buchung einer Reise oder zu aktuellen Geschäftsvorgängen könnten mit KI-Unterstützung abgefragt werden. Das ist die Zukunft der generativen KI, die über eine Standardschnittstelle oder per Sprachbefehl abrufbar ist. Größere Bildschirme für mobile Geräte sind dafür nicht erforderlich, weil komplexe Benutzeroberflächen für detailreiche Applikationen funktions- und ergebnisorientiert ausgerichtet werden.

3. Unified Communication Services gehört die Zukunft

Unified Communication Services (UCS) verdrängen Festnetz- und VoIP-Dienste. In Zeiten von Home-Office, Videokonferenzen und hybriden Meetings hat das Festnetztelefon mehr und mehr ausgedient. Zunächst wurden Smartphones mit TCP/IP-Verbindung und VoIP (Voice Over Internet Protocol) zur Übertragung von Sprachanrufen populär. Dann ersetzte die Cloud komplexe Gateway-Technologien der VoIP-Systeme — allerdings nur in Organisationen mit einer ausreichend hohen Internetbandbreite, die Datenübertragungen, Streaming und Sprachanrufe auf Basis von Quality-of-Service-Einstellungen abdeckt.

Inzwischen geht der Trend zu Unified Communication Services (UCS). Plattformen wie Microsoft Teams, Ring Central oder Zoom heben die Kommunikation auf eine höhere Ebene und ersetzen klassische Telefonate fast komplett. Anrufe nehmen wir bequem per Computer oder entsprechende Smartphone-Apps an. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch Telefonnummern überflüssig und vollständig durch E-Mail-Adressen oder Aliasnamen ersetzt werden. Der Wechsel in die digitale Welt bringt aber auch Nachteile: Gegenüber einst sicheren Analogsystemen treten zunehmend Schwachstellen, Hacks und Exploits in Erscheinung.