SaaS-Monetarisierung: Fünf Tipps für zukunftsfähige Modelle

Der Startschuss in Richtung SaaS-Bereitstellung ist längst gefallen. Nach Angaben von Gartner entwickelt sich Software as a Service (SaaS) zum größten Marktsegment innerhalb der Cloud-Dienste, wobei 2022 die Ausgaben weltweit auf 145,4 Milliarden. US-Dollar steigen.

In einer Umfrage von Revenera liegt Software as a Service derzeit noch Kopf an Kopf mit On-Premises-Bereitstellungen. In den nächsten 18 Monaten wird sich SaaS jedoch absetzen und laut 59 Prozent der Befragten weiter zunehmen.

Was heißt das für Softwareanbieter? Anstatt überstürzt auf diesen Trend aufzuspringen und ihre Anwendungen ausnahmslos als Cloud-Service bereitzustellen, sollten Produktmanager zunächst einen genauen Blick auf das bestehende Lizenz- und Berechtigungsmanagement werfen. Fünf strategische Fragen helfen hier, im Vorfeld das Potential von SaaS auf Herz und Nieren zu prüfen.

1. Wer ist für die Monetarisierung verantwortlich?

Wie so viele Bereiche des Produktmanagements ist auch bei der Monetarisierung Teamgeist gefragt. Produktmanager mögen die Strategie festlegen und die Implementierung regeln. Sie sind dabei aber immer auf ihre Kollegen aus Vertrieb, Finanzabteilung, Buchhaltung sowie IT angewiesen. Eine enge Zusammenarbeit garantieren sogenannte Pricing Boards, in denen sich die Preisgestaltung von allen Seiten her betrachten lässt. Selbst Kunden in Key Accounts kann hier ein Platz am Tisch freigehalten werden.

Das perfekte Preis-Leistungsverhältnis ist nicht in Stein gemeißelt, sondern muss kontinuierlich analysiert werden. Hier bleibt die Entscheidungshoheit bei den Produktmanagern. Sie müssen in der Lage sein, das Monetarisierungsmodell schnell und unabhängig anzupassen. Der Grund dafür ist einleuchtend: Berechtigungen beziehungsweise die Lizenzierung von Anwendungen lässt sich wesentlich einfacher ändern und managen als festcodierte Softwarefunktionalitäten. Wer Agilität beim Preis sicherstellen will, sollte daher vor allem in ein effektives Berechtigungsmanagement investieren.