Rechenzentren für Digital First Communities

Unser Leben basiert heutzutage ganz selbstverständlich auf Daten: Egal ob Sie Freunde per Video anrufen, den Kontostand am Smartphone überprüfen, Dateien mit Kollegen teilen oder ihre Bilder in der Cloud speichern. Damit einher geht die Erwartungshaltung, jede Information mit nur einem Swipe über einen Bildschirm verfügbar zu haben. Durch die steigenden Mengen an Daten, steigt auch die Nachfrage nach Rechenzentrumsflächen, die diese Datenmassen verarbeiten.

Schätzungen zufolge werden allein im Jahr 2023 120 Zettabyte an Daten erstellt, erfasst, kopiert und genutzt. Bis 2025 wird diese Zahl laut Statista um über 50 Prozent auf mehr als 181 Zettabyte ansteigen. Rechenzentren stellen daher eine unverzichtbare Infrastruktur für das digitale Zeitalter dar. Dadurch wächst auch deren Energieverbrauch. Bisher wurde die Energie für den Betrieb und die Kühlung von Rechenzentren häufig mit fossilen Brennstoffen erzeugt, was zum CO2-Fußabdruck (CO 2 ) sowohl der digitalen als auch der physischen Welt beitrug. Wie jedes andere Unternehmen haben auch Rechenzentren einen Einfluss auf die örtlichen Gemeinden, etwa durch höheres Verkehrsaufkommen.

Gleichzeitig wird der Markt für Rechenzentren weiter expandieren. FMI prognostiziert ein Wachstum von 7,5 Prozent und einen kumulierten Wert von 200 Milliarden US-Dollar bis 2032. Die Bedeutung von Rechenzentren für unser alltägliches Leben und den wirtschaftlichen Kontext wird nicht geringer. Dementsprechend müssen Maßnahmen ergriffen werden, mit denen die Nachhaltigkeit von Rechenzentren gestärkt werden kann – angefangen bei der Bauweise neuer Rechenzentren.

Bau neuer Rechenzentren: Smartes Design der Zukunft Betreiber von Rechenzentren haben die Verantwortung und die einmalige Chance, beim Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur für das digitale Zeitalter eine Vorreiterrolle zu spielen. Durch die Planung und den Bau von Rechenzentren unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsstandards, wie BREEAM, können Auswirkungen auf die Umwelt reduziert werden, indem ökologische und soziokulturelle Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. „Betreiber von Rechenzentren haben die einmalige Gelegenheit und Verantwortung, nachhaltige und innovative Rechenzentren zu entwerfen und zu bauen. “ Ralf Reich, Iron Mountain Deutschland GmbH Die Branche macht in diesem Bezug bereits große Fortschritte: Betreiber konzentrieren sich zunehmend auf den Bau von Einrichtungen, die für unsere Digital First Communities geeignet sind, und haben Aspekte des Umweltschutzes im Blick. Hier spielen auch die Auswirkungen der globalen Energiekrise eine Rolle: Aktuell äußern diverse Betreiber europäischer Rechenzentren Bedenken hinsichtlich eines gesicherten Zugangs zur Netzstromversorgung. Um die Zukunftsfähigkeit des Sektors zu gewährleisten, steht daher ein energieeffizientes Design der Rechenzentren, die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und die Verwendung intelligenter Gebäudetechnologie im Fokus. Wind-, Solar- und Wasserkraft unterstützen Einrichtungen dabei, ihre Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Energiequellen zu verringern. Einige Unternehmen, darunter Iron Mountain, decken bereits 100 Prozent ihres Verbrauchs mit erneuerbarer Energie ab. Außerdem kann eine energieeffiziente Bauweise den Energiebedarf für Strom und Kühlung erheblich reduzieren. Die Kalt- und Warmgang-Einhausung oder die freie Luftkühlung verringern den Bedarf an energieintensiven Klimaanlagen. Dank intelligenter Gebäudetechnologien, einschließlich fortschrittlicher Gebäudemanagementsysteme, kann der Betrieb eines Rechenzentrums bis ins kleinste Detail angepasst werden: Automatisierte Beleuchtungssysteme und Temperaturregelungen können den Energieverbrauch in unkritischen Bereichen senken, während Sensoren und Überwachungsinstrumente Echtzeitdaten über Leistung und Energieverbrauch liefern. Durch diese kontinuierliche Optimierung wird die Energieeffizienz gesteigert und Kohlenstoffemissionen gesenkt. Darüber hinaus kann dank fortschrittlicher Softwareanalysen die Energienutzung in Rechenzentren verfeinert und als Konsequenz auch die Kosten gesenkt werden. Werden Rechenzentren nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft konzipiert, können im nächsten Schritt die Umweltauswirkungen der Anlagen zusätzlich verringert werden. Mittels eines geschlossenen Kreislaufsystems können Abfälle minimiert und Ressourcen wiederverwendet werden. Ein Rechenzentrum in Prineville, Oregon, nutzt beispielsweise eine Wasseraufbereitungsanlage, die 100 Prozent des Abwassers für die Kühltürme der Einrichtung wiederverwendet.