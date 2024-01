Quantenrevolution: Die Zeit des Zögerns ist vorbei

Quantencomputing ist der nächste gewaltige Schritt in der Entwicklung der Rechnertechnologie. Schon bald wird sie kommerzielle Anwendungen finden – mit Auswirkungen auf die meisten Aspekte unserer Gesellschaft.

Für Unternehmen birgt die Quantentechnologie enorme Chancen, und Early Adopters werden Durchbrüche erzielen können, die ihnen neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Andererseits besteht ein Risiko für Unternehmen, die zu spät einsteigen oder es versäumen, sich auf quantensichere Kryptographie vorzubereiten.

Warum ist Quantencomputing so eine große Sache? Vereinfacht gesagt können Quantencomputer der nächsten Generation hochkomplexe Aufgaben in wenigen Minuten erledigen, für die herkömmliche Computer bis zu Tausende oder Millionen von Jahren benötigen. Das bedeutet, dass Quantencomputer Antworten liefern werden, die wir selbst mit den größten Supercomputern niemals erhielten.

Die Technologie wird die Effizienz in der pharmazeutischen und chemischen Forschung ebenso grundlegend wie bei der Kohlenstoffabscheidung oder der Optimierung von Energienetzen und -routen verbessern. Zudem wird sie maschinelles Lernen und Cybersicherheit voranbringen. In wenigen Jahren werden wir den historischen Meilenstein des Quantenvorteils erreichen, wenn ein Quantencomputer komplexe Probleme schneller, billiger oder energieeffizienter lösen kann als klassische Rechner.

Einige Unternehmen haben bereits eine Roadmap zum Quantenvorteil entwickelt und die ersten kommerziellen Anwendungsfälle innerhalb weniger Jahre zeichnen sich ab. Daher ist es jetzt an der Zeit, die Belegschaft im Unternehmen auf weitere Entwicklung vorzubereiten.

Mit Siemens arbeiten wir beispielsweise an einem Problem der Produktionsoptimierung. Mit anderen Unternehmen kooperieren wir, um mehr branchenspezifische Anwendungen zu entwickeln. So richten wir uns in Partnerschaft mit Multiverse aus Spanien auf die Finanz- und Energiemärkte.

Wie jede bahnbrechende Technologie erfordert die Einführung der Quantentechnologie Mut und Geduld. Die Geschichte hat gezeigt, dass die ersten Anwender transformativer Technologien großen Nutzen daraus ziehen. Ein gutes Beispiel ist Apple, das unter anderem durch seinen Wechsel zur Touchscreen-Technologie mit dem ersten iPhone den Mobiltelefonmarkt revolutionierte.

Die Boston Consulting Group hat festgestellt, dass mehrere Branchen vor einem Paradigmenwechsel stehen. Besonders großes Wertschöpfungspotenzial gibt es durch deutliche Fortschritte in den Bereichen Kryptographie, Optimierung, maschinelles Lernen und Simulation insbesondere in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Finanzen, Logistik und Automobil. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, ist es für Unternehmen an der Zeit, die Anwendung des Quantencomputings mit echten Quantensystemen zu erforschen.

Zu den ersten Organisationen, die Quantencomputer erworben haben, gehören Universitäten, Forschungseinrichtungen und Hochleistungsrechenzentren – zukunftsorientierte Unternehmen ziehen bereits nach. Gewinner des Quantenwettlaufs werden diejenigen sein, die schnell mit Experimenten beginnen und sich frühzeitig als Branchenführer etablieren. Wer sich abseits hält, riskiert den Verlust von Geschäftschancen in einem äußerst dynamischen Markt.

Ein Early Adopter zu sein, ist nie billig, aber beim Quantencomputing ist es viel erschwinglicher als die Meisten annehmen. Führende Quantencomputer-Architekturen sind modular aufgebaut und Unternehmen können die Systemkapazität (und somit ihre Investitionen) durch Upgrades schrittweise erhöhen.

Einen eigenen Quantencomputer zu besitzen, statt zum Beispiel Rechenzeit in der Cloud zu kaufen, gewährleistet die vollständige Kontrolle über das System, und die Investition in Quantencomputer vor Ort bietet zahlreiche Vorteile wie Datensicherheit und garantierte Zugriffszeiten. Experten für Quantensysteme helfen Unternehmen, zu verstehen, wie Quantentechnologie in ihre Geschäftsstrategie passt, um künftiges Wachstum zu erzielen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Die Quantenrevolution ist in vollem Gange. Es ist an der Zeit, dabei zu sein.

Über den Autor:

Dr. Jan Goetz ist der CEO und Mitbegründer von IQM Quantum Computers. Er promovierte zu einem Thema der Quantenphysik an der Technischen Universität München und gründete 2019 das Unternehmen IQM Quantum Computers mit Sitz in Espoo, Finnland. Neben seiner Tätigkeit als CEO von IQM ist Goetz Mitglied des Verwaltungsrats des European Quantum Industry Consortium (QuIC) und der European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA). Goetz ist zudem Dozent an der Aalto Universitz in Espoo.

