Pakt für klimaneutrale Rechenzentren: Die Uhr tickt

Ist das Glas halb voll oder halb leer? Sind acht Jahre viel Zeit oder wenig? Genau: Es kommt drauf an. Wenn es darum geht, den Pakt für klimaneutrale Rechenzentren (Climate Neutral Data Centre Pact, CNDCP) zu erfüllen, sind acht Jahre wenig Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass vielen Organisationen in unserer Branche noch viel Arbeit ins Haus steht.

Der Sektor durchlebte in den letzten Jahren durch die Auswirkungen von Covid-19 und einen rasanten Anstieg der weltweiten Rechenkapazitäten eine herausfordernde Phase. Es erscheint daher nachvollziehbar, dass Rechenzentrumsbetreiber den CNDCP in dieser Zeit nicht als Schwerpunkt behandelten. Immerhin scheint 2030 noch in weiter Ferne zu liegen. Fällt das zögerliche Handeln manchen mittelfristig auf die Füße?

Alte Rechenzentren sind ein Problem Der CNDCP verpflichtet die Unterzeichner, an den vor 2025 errichteten Standorten eine Stromverbrauchseffektivität (PUE) von 1,3 bis 1,4 zu erreichen. Schätzungen zufolge sind rund 60 Prozent der Rechenzentren in Europa älter als achtzehn Jahre. Diese „Oldtimer“ arbeiten oft mit PUE-Werten von 2,0 oder mehr. In ihrer jetzigen Form sind sie darum weit von dem geforderten Standard entfernt und verstoßen gegen die CNDCP-Verpflichtungen. Außerdem werden sie für Nutzer, die auf den Einsatz nachhaltiger Energien und CO2-Neutralität achten, immer unattraktiver. Die Modernisierung dieser Rechenzentren ist eine Herausforderung. Das gilt insbesondere für diejenigen mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen. Diese erfordern erfahrene Planungs- und Bauteams, die eng mit den operativen Teams zusammenarbeiten, um die erforderlichen Änderungen an der technischen Infrastruktur ohne Betriebsunterbrechung durchzuführen. Die einfachste Lösung besteht vermeintlich darin, das Gebäude abzureißen, zu einem Zeitpunkt vor dem Stichtag Ersatz zu errichten und die IT-Prozesse in einem kontrollierten Prozess an den neuen Standort zu migrieren. In der Realität ist dies jedoch oft nicht die beste Lösung, weil die ursprüngliche finanzielle Planung für diese Standorte oft an eine Lebenserwartung der strukturellen und architektonischen Elemente von sechzig Jahren gekoppelt ist.