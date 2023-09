Observability: Komplexität verstehen und fundiert entscheiden

Monitoring überprüft die entstehenden Softwaredaten wie Logs, Metrics und Traces auf Fehler, die vorher definiert wurden. Der Ansatz von Observability geht einen Schritt weiter und analysiert die Vorgänge im System mit künstlicher Intelligenz. Die Ergebnisse bieten nicht nur einen Überblick über Fehlerquellen und Flaschenhälse, sondern auch mögliche Abhängigkeiten und Einflüsse innerhalb des Systems.

Einerseits entfällt so die mühsame Fehlersuche von Hand, andererseits ermöglicht Observability, Entscheidungen zu treffen, die auf Daten basieren. Häufig verlassen sich IT-Teams auf individuelle Monitoring-Tools für einzelne Services. Für die Übermittlung der notwendigen Daten ist außerdem oft ein zusätzlicher Agent erforderlich. Das erschwert das zentralisierte Sammeln und Auswerten der Daten. Daraus Schlüsse zu ziehen und fundierte Entscheidungen zu treffen, ist meist schwierig.

Zudem gibt das etablierte Monitoring bloß Auskunft über die gefundenen Fehler, nicht aber über deren Ursache und Auswirkungen. Auch die Lösung muss in der Regel selbst gefunden werden. Observability weitet diesen Flaschenhals und automatisiert die zugrunde liegenden Prozesse: Von Ende zu Ende werden alle Daten analysiert und kontextualisiert. Fehler werden samt Ursache gefunden und Handlungsempfehlungen für die IT-Teams gegeben. Für die Auswertung ist zudem nur ein einziges Dashboard notwendig. IT-Teams sparen sich so Zeit und Stress und können ihre Zeit für kreativere und sinnvollere Aufgaben verwenden.

Automatische Analyse

In komplexen Systemen ist es herausfordernder, den Überblick über das Geschehen zu behalten und die genauen Vorgänge sowie deren Ursachen zu verstehen. Sie bestehen aus einer Vielzahl von beweglichen Teilen und weisen komplexe Abhängigkeiten zwischen den Komponenten auf. Um den vollen Umfang des Systems zu erfassen, ist es unerlässlich, Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln, zu speichern und zu analysieren. Durch Observability können Unternehmen ein umfassendes Bild des Systems erhalten und potenzielle Probleme oder Engpässe rechtzeitig identifizieren.

„Observability bietet eine erhöhte Kontrolle über komplexe Systeme. Sie unterstützt dabei, Probleme schneller zu identifizieren und zu beheben.“ Klaus Kurz, New Relic

Gerade in komplexen Systemen ist der Kontext, in dem Daten entstehen, besonders wichtig. Es reicht nicht, nur zu sehen, was passiert. Diese Aufgabe übernimmt klassisches Monitoring. Es kommt darauf an, zu verstehen, warum bestimmte Ereignisse geschehen. Observability macht sichtbar, wie Probleme entstehen, selbst wenn sie zuvor nicht bekannt oder definiert waren.

Observability kann gegebenenfalls auch Lösungsvorschläge liefern oder KI-gesteuert und automatisch Probleme lösen. Durch die umfassende Analyse der Daten werden Abhängigkeiten verschiedener Komponenten erkannt und in Echtzeit auf Dashboards dargestellt. Die Verfügbarkeit aller relevanten Daten auf einen Blick ermöglicht fundiertere Entscheidungen. Insgesamt steigert Observability die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit des Technologie-Stacks und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb.