Im Zeitalter der KI sind IT-Talente wichtiger als je zuvor

Die rasanten Fortschritte in der künstlichen Intelligenz (KI) schüren die schon seit Langem gehegte Befürchtung, dass die Technologie menschliche Arbeitskräfte ersetzen wird. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die generative KI ersetzt den Menschen nicht. Vielmehr verändert sie die Aufgaben und schafft neue Rollen, die auch von IT-Fachleuten neue Fähigkeiten verlangen.

Das Potenzial dieser Technologie liegt darin, die Produktivität und Kreativität am Arbeitsplatz zu steigern. Dies führt dazu, dass deutsche Unternehmen verständlicherweise hoch motiviert sind, ihre KI-Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Laut einer Studie prognostizieren leitende IT-Führungskräfte, dass etwa die Hälfte (51 Prozent) der derzeitigen Aufgaben ihres Teams bis 2030 automatisiert sein werden. Drei Viertel der Unternehmen haben bereits mit dem Einsatz von KI begonnen. Es liegt aber noch ein weiter Weg vor ihnen, denn damit Unternehmen das Potenzial von KI voll ausschöpfen können, müssen ihre Mitarbeitenden über die richtigen Fähigkeiten verfügen. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass nur ein Fünftel der Führungskräfte die KI-Kompetenzen ihres Unternehmens auf Expertenniveau einschätzt.

Alle IT-Prozesse sind im Umbruch

Infolgedessen steigt die Nachfrage nach spezialisierten KI-Fähigkeiten im gesamten Spektrum der IT-Prozesse – von der Softwareentwicklung über die Cloud-Infrastruktur bis hin zum Internet of Things (IoT).

Ein gutes Beispiel dafür ist der Bereich Security. Experten für Cybersicherheit sagen voraus, dass mit dem Aufkommen KI-gesteuerter Hacking-Tools zukünftig Cyberangriffe häufiger und mit immer raffinierteren Methoden durchgeführt werden. Deshalb müssen Sicherheitsexperten neue Ansätze finden, um geschäftskritische Netzwerke und sensible Daten vor zunehmenden, schwer zu entdeckenden Angriffen zu schützen. Zudem hat die Einführung von KI in Unternehmen auch sicherheitsrelevante Auswirkungen: Wird nicht alles sorgfältig geplant und überwacht, dann steigt mit dem Einsatz von KI-Tools zum Beispiel auch das Risiko, dass Daten in unangemessener Weise verwendet oder weitergegeben werden.

Darüber hinaus hat die EU-Gesetzgebung im März 2024 mit dem EU AI Act Verordnungen verabschiedet, die den Einsatz von KI in Unternehmen und am Arbeitsplatz regulieren werden. Daher ist es besonders wichtig, dass Sicherheitsexperten sich der Sicherheitsrisiken sowie der Compliance-Anforderung im Klaren sind, die sich im Zusammenhang mit den KI-Funktionen ergeben. Sie müssen zudem in der Lage sein, ihre Ansätze für Sicherheit, für die Datenschutzrichtlinien und Best Practices entsprechend anzupassen.

Ebenso komplex stellt sich die Lage in anderen IT-Disziplinen dar. Die Erwartungen an die Kompetenzen von IT-Teams sind enorm: vom Support von Unternehmen bei der Bewältigung von Governance-Fragen, über das Verständnis, wie KI-Technologien die menschliche Entscheidungsfindung erleichtern können bis hin zu Kenntnissen, die sicherstellen, dass Genauigkeit, Relevanz und Fairness von KI-generierten Ergebnissen nicht mehr nur „nice-to-have“ sind, sondern entscheidende Fertigkeiten sind, die den Unternehmenserfolg maßgeblich beeinflussen. Laut Studienergebnissen wird die Fähigkeit, KI-Lösungen zu bewerten und das Unternehmen durch den Auswahl- und Implementierungsprozess zu führen, die am meisten nachgefragte IT-Kompetenz der Zukunft sein.

Darüber hinaus erkennen IT-Führungskräfte, wie wichtig es ist, die Soft Skills ihrer Teams – wie Kreativität, Teamarbeit und Problemlösungsfähigkeiten – weiterzuentwickeln, wenn sie das Potenzial der generativen KI voll ausschöpfen wollen.