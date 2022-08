IT-Sicherheit im Mittelstand: Ignoranz vermeiden

Das erfordert möglicherweise kreative Ansätze und Flexibilität beim Recruiting – kann die Rolle beispielsweise remote ausgefüllt werden, könnten branchenfremde Experten in Frage kommen? Was sind die USPs , mit denen das Unternehmen gegenüber größeren Wettbewerbern im Wettbewerb um Talente bestehen kann? Und gibt es möglicherweise Mitarbeiter, die Interesse an der Thematik haben? Denn die Weiterqualifizierung der bestehenden Mitarbeiter kann ein alternativer Weg sein, benötigte Kompetenzen zu erlangen.