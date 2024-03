DLP: Datenverlusten bei virtuellen Servern entgegenwirken

Das Ransomware zu den größten Bedrohungen für Unternehmen zählt, kommt nicht von ungefähr. Dieses Geschäftsmodell ist für Angreifer recht einträglich, da es ihnen mit begrenztem Aufwand erlaubt, aus ihrem unredlichen Tun relativ einfach Profit zu schlagen.

Während Ransomware weiterhin ihr Unwesen treibt, ist die neueste Entwicklung im Sicherheitswettbewerb der Datendiebstahl aus Profitgründen. Dies wird gerne in Verbindung mit einem Ransomware-Angriff praktiziert. Und anders als bei einer ursprünglichen Ransomware-Attacke helfen Backup-Systeme nicht mehr, wenn die Daten erst einmal gestohlen sind:; Ihre Daten sind in den Händen eines anderen.

Die Sicherheitsbedürfnisse ändern sich ständig, denn es gilt, ein Gleichgewicht zwischen den Risiken und dem Machbaren in Bezug auf Kosten und Ressourcen zu finden. Infolgedessen müssen sich die Security-Tools ständig weiterentwickeln.

An dieser Stelle kommt Data Loss Prevention (DLP) ins Spiel, um virtuelle Server zu schützen.

Doch während große Unternehmen wegen Ransomware und Datendiebstahl in den Schlagzeilen sind, können kleine und mittlere Unternehmen das ideale Ziel für Hacker sein. Diese Gruppen verfügen oft nicht über die entsprechenden personellen oder technischen Ressourcen, die für eine entsprechende Verteidigung notwendig wären. Der Profit mag für die Angreifer geringer ausfallen, aber das gilt auch für den Aufwand. Das Thema Data Loss Prevention (DLP) ist darüber hinaus in kleineren und mittleren Unternehmen möglicherweise unterrepräsentiert.

Data Protection erfordert eine umfassende Sicherheitsstrategie

Die Herausforderung besteht nicht nur darin, ein IDS zu einem bestehenden System hinzuzufügen, sondern zu verstehen, wie alle Systeme zusammenwirken, um sicherzustellen, dass der Datenzugriff aus internen und externen Quellen gültig ist. Dies erfordert Ressourcen in Form von Personal und Anpassungen.

Einige Anbieter bieten Produktpakete an, die sich in ein zentrales Dashboard integrieren lassen. Die meisten arbeiten jedoch immer noch daran, eine einheitliche Oberfläche zu schaffen - ein Ziel, das in den meisten Bereichen der IT schon immer eine Herausforderung darstellte.

Mit der Übernahme von Carbon Black und der Einführung von NSX Intelligence bewegt sich VMware in diese Richtung, aber ein komplettes DLP-Tool wird noch etwas auf sich warten lassen. Das liegt nicht an mangelnden Bemühungen von VMware oder einem anderen Anbieter. Tatsache ist, dass es für Anbieter schwierig ist, alle Sicherheitsebenen unter einem Dach zu vereinen. Sicherheitstools sind in der Regel immer noch auf ein Ökosystem von Partnern angewiesen und nicht auf ein Angebot eines einzelnen Anbieters.

Das Risiko ist real, und die Behebung von Sicherheitsbedenken bei virtuellen Servern mit DLP wird nicht einfach sein. Aber es war kein Fehler, mehr virtuelle Workloads zuzulassen. Es hat nur dazu geführt, dass alle, von KMUs bis hin zu Großunternehmen, dieselbe Plattform nutzen.