Hybrid Cloud Storage: Der Teufel steckt im Detail

Mit Public Clouds haben Anwender zwar mehr Kapazität und Skalierbarkeit, aber sie sind immer noch für die Integrität, die Data Protection, die Sicherheit und die Privatsphäre ihrer Daten verantwortlich. Die Lektüre des Kleingedruckten im Vertrag offenbart dies sehr schnell, aber leider ist dies ein Schritt, der in der Eile, auf Akzeptieren zu klicken, zu oft übersprungen wird.

Glücklicherweise müssen Sie das Rad für Cloud-Speicher nicht neu erfinden. Das meiste von dem, was Sie schon seit langem für Ihren On-Premise-Speicher tun, wird weiterhin gültig sein. Einiges davon wird sogar weiterhin notwendig sein.

So weit, so gut, aber die Realität ist natürlich viel komplizierter als das. In einer von Freeform Dynamics durchgeführten Studie zum Thema Hybrid Cloud wurde deutlich, dass die Mehrheit der teilnehmenden IT-Fachleute bereits sowohl lokale oder gehostete als auch Public-Cloud-Plattformen nutzen oder dies in naher Zukunft erwarten.

Abbildung 1: Die Freeform-Studie zeigt, wie stark Unternehmen verschiedene Technologien nutzen.

Wenn es um Storage geht, bedeutet dies, dass wir hybrid denken müssen und das wiederum bedeutet, dass eine einheitliche Verwaltung und Administration von entscheidender Bedeutung sind. Das Letzte, was Sie brauchen, ist ein Satz von Richtlinien, Kontrollen, Tools und Prozessen für Daten am eigenen Standort und einen anderen für die Cloud. Was vielleicht noch wichtiger ist: Die Freeform-Untersuchungen zeigen, dass viele Unternehmen bereits mehrere Public-Cloud-Anbieter nutzen und Sie möchten sicher nicht jede Cloud anders verwalten müssen.

Integration in und Anpassung an die eigene Umgebung als Auswahlkriterium Folgen Sie also Ihrem Instinkt, nutzen Sie Ihre Erfahrung und wenden Sie bei der Cloud die gleiche Disziplin an wie bei der On-Premise-Lösung. Dazu müssen Sie wahrscheinlich die Fähigkeit, dies zu tun, zu einem Auswahlkriterium für Cloud-Dienste machen. Wenn der Dienstanbieter versucht, Sie zu zwingen, es auf seine Weise zu tun, sollten Sie ihn nicht nutzen. Es gibt andere Anbieter, sowohl global als auch lokal/regional agierende. Vermeiden Sie Cloud-Anbieter, die sich nicht an Standards und neue oder bewährte Verfahren halten. Können Anbieter helfen? Vielleicht. Einige ermöglichen es Ihnen, die Lücke zu schließen und die von Ihnen gewünschte Konsistenz zu erreichen, aber andere ermutigen Sie vielleicht, sich auf ihre Art und Weise und ihre Architektur einzulassen. Die Erfahrung lehrt, dass man sich vor einer Bindung an einen Anbieter hüten sollte. Die Implementierung, Optimierung und Verwaltung von Hybrid Cloud Storage ist schon jetzt schwierig genug, aber es wird noch schlimmer werden. Denken Sie nur daran, dass bei Ihnen neue Edge-Workloads anstehen oder dass Sie zu den vielen Unternehmen gehören, die uns kürzlich mitgeteilt haben, dass dynamische Bereitstellungsmethoden häufige Migrationen von Daten und Services erzwingen.

Effektive Data Governance ist unerlässlich In einer hybriden Welt stellt sich auch die nicht triviale Frage der Datenverwaltung, insbesondere wenn Cloud-Anbieter fortschrittliche Tools für maschinelles Lernen und Analysen anbieten, die mit riesigen Datenmengen aus verschiedenen Quellen arbeiten können. Jede Analyse, die Informationen aus verschiedenen Datenquellen umfasst, erfordert eine wirksame Data Governance. Und warum? Es ist eine Sache, für jede einzelne Datenquelle angemessene Verwendungs- und Standortkontrollen einzurichten. Jetzt müssen Sie aber auch verhindern, dass Daten aus verschiedenen Repositories, Anwendungen oder Diensten auf eine Weise kombiniert werden, die möglicherweise gesetzlich verboten ist. Die potenziellen rechtlichen Sanktionen, wenn Sie hier einen Fehler machen, können schmerzhaft sein, und Sie möchten sicherlich nicht mit den negativen Reaktionen konfrontiert werden, die dies bei Kunden, Aktionären und vielleicht sogar bei Ihren Mitarbeitern auslösen kann. Die entscheidende Frage lautet: Wer ist in Ihrem Unternehmen für die Data Governance verantwortlich? Ist es der CIO, der CDO, jeder Mitarbeiter - oder hat sich noch nie jemand diese Frage gestellt?