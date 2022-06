Full Stack Observability für die digitale Transformation

2022 ist ein entscheidendes Jahr auf dem Weg zu Full-Stack Observability – dessen sind sich die Technologen bewusst. Bereits im letzten Jahr haben Unternehmen dabei enorme Fortschritte gemacht, auf die sie jetzt aufbauen. Denn die Notwendigkeit für einheitliche Echtzeit-Einblicke in die IT-Verfügbarkeit und -Performance ist heute höher denn je.

Insbesondere fünf Faktoren haben zu dieser Entwicklung beigetragen. Wir erklären, worauf es ankommt und warum inzwischen auch Führungskräfte auf die Umsetzung von Full-Stack Observability drängen.

Immer mehr Organisationen versuchen die Transparenz in ihrer IT-Umgebung zu verbessern starten Projekte dazu. So zeigt der neue The Journey to Observability-Report von AppDynamics, dass sich bereits die Hälfte der befragten deutschen Unternehmen (50 Prozent) auf dem Weg zu Full-Stack Observability befindet. Mehr als ein Viertel (28 Prozent) plant zudem, in den nächsten zwölf Monaten mit der Umstellung zu beginnen.

Nachdem Technologen bereits seit Jahren neue Lösungen und Ansätze für die Verwaltung und Optimierung von IT-Verfügbarkeit und -Performance eingefordert haben, ändert sich nun endlich etwas. Denn jetzt genießen sie viel häufiger die Unterstützung von Führungskräften: 88 Prozent der in der Studie befragten Technologen berichten, dass sie sowohl das erforderliche Budgets als auch weitere Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, um Observability zu implementieren.

Was hat diesen Sinneswandel ausgelöst? Es sind vor allem fünf Faktoren – innerhalb und außerhalb der IT-Abteilung – die dazu beigetragen haben:

Die IT-Infrastruktur wird komplexer Keine Frage: in den vergangenen zwei Jahren hat die Komplexität innerhalb der IT-Abteilungen massiv zugenommen, sodass IT-Teams heute einen stark fragmentierten IT-Bestand verwalten müssen, der sowohl Legacy- als auch Cloud-Umgebungen umfasst. Nur wenige IT-Abteilungen haben einen vollständigen Überblick über die On-Premises-Architektur und die nativen Cloud-Umgebungen. Die meisten verlassen sich noch immer auf mehrere, nicht miteinander verbundene Tools, um die Verfügbarkeit und -Performance im Stack zu überwachen. Sie können mit dieser Tools Probleme erkennen und beheben. Aufgrund der fehlenden Verbindung und Interoperabilität zwischen ihnen, ist es aber schwierig, Abhängigkeiten zu identifizieren. Das erschwert es, Probleme nachhaltig zu lösen und Schwachstellen zu erkennen.

Die Kundenerwartungen steigen Die Verbraucher sind es inzwischen gewohnt, in allen Lebensbereichen auf digitale Dienste zurückzugreifen. Entsprechend sind ihre Erwartungen gestiegen: In der aktuellen Studie The App Attention Index von AppDynamics geben mehr als die Hälfte der befragten deutschen Verbraucher (54 Prozent) an, dass sie eine schlechte Performance nicht länger tolerieren werden. Sie wollen einen leistungsstarken, zuverlässigen digitalen Dienst, der dazu noch einfach zu bedienen, sicher und nützlich ist. Anwendungen sollen ganz auf ihre Vorlieben und Bedürfnisse zugeschnitten sein und einen echten Mehrwert bieten. „Mit jedem Fehler in der Anwendungsperformance riskieren Sie den Verlust von Kunden und Umsätzen sowie einen nachhaltig angeschlagenen Ruf. In den letzten zwölf Monaten haben nicht nur IT-Verantwortliche dieses Risiko erkannt, sondern auch die Vorgesetzten in den Unternehmen.“ Tommy Ziegler, Cisco AppDynamics Unternehmen sind sich dieses veränderten Verbraucherverhaltens bewusst und verstehen, dass sie ihnen immer und jederzeit innovative und nahtlose digitale Erfahrungen bereitstellen müssen.

Angst vor negativen Auswirkungen durch Ausfälle oder Serviceunterbrechungen In derselben Verbraucherstudie sagen außerdem 54 Prozent der Befragten, dass eine Marke nur eine einzige Chance bekommt, sie zu überzeugen. Das heißt, wenn ein digitaler Dienst nicht auf Anhieb so funktioniert wie gewünscht, werden sie ihn danach nicht wieder ausprobieren. Mit jedem Fehler in der Anwendungsperformance riskieren Sie den Verlust von Kunden und Umsätzen sowie einen nachhaltig angeschlagenen Ruf. In den letzten zwölf Monaten haben nicht nur IT-Verantwortliche dieses Risiko erkannt, sondern auch die Vorgesetzten in den Unternehmen. Entsprechend unterstützen sie inzwischen den Übergang zu Observability nachdrücklich und stellen die notwendigen Ressourcen bereit, um Implementierungsmaßnahmen zu beschleunigen.

Die Auswirkungen von neuen Arbeitsmodellen Technologen mussten aber nicht nur Innovationen vorantreiben, um die Kundenbedürfnisse während der Pandemie zu erfüllen, sondern auch um neue Anwendungen und digitale Dienste bereitzustellen, damit ganze Belegschaften problemlos von Zuhause aus arbeiten konnten. Zwei Jahre später lässt sich sagen, dass eine Rückkehr zum alten Status quo ausgeschlossen ist. Dementsprechend werden Sie auch in Zukunft digitale Dienste für hybride oder gänzlich remote arbeitende Belegschaften bereitstellen müssen. Gleichzeitig erwarten die Mitarbeiter von heute von ihrem Arbeitgeber die gleiche digitale Erfahrung, die sie außerhalb des Arbeitsplatzes gewohnt sind – sie wollen ihre eigenen Geräte nutzen und jederzeit und überall schnell und nahtlos auf alle benötigten Anwendungen zugreifen.