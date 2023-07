Event-driven Automation: Observability und Automatisierung

Die Automatisierung gehört zu den zentralen IT-Themen. Viele Unternehmen nutzen bereits Automatisierungslösungen, allerdings oft nur in Teilbereichen und in Verbindung mit manuellen Prozessen. Mit dem Konzept der Event-driven Automation können Unternehmen hier einen entscheidenden Schritt weiter gehen auf dem Weg zu einer vollständigen End-to-End-Automatisierung.

In vielen IT-Bereichen setzen Unternehmen bereits erfolgreich Automatisierungstechnologien ein, aber von einer durchgängigen Automatisierung aller IT-Funktionen sind sie noch weit entfernt. Wenn es beispielsweise um Trouble-Tickets und Probleme geht, werden in der Regel traditionelle und manuelle Methoden der Fehlersuche und Informationsbeschaffung genutzt. Das heißt: IT-Mitarbeitende müssen zum Beispiel einen Router als ersten Schritt zur Fehlerbehebung neu starten oder eine Anfrage zum Zurücksetzen eines Benutzerkennworts bearbeiten. Dieses manuelle Vorgehen verlangsamt die Prozesse und verursacht auch unnötige Kosten.

Mit der Event-driven Automation kann ein Unternehmen diese notwendigen, aber routinemäßigen Aufgaben vollständig automatisieren. Vereinfacht formuliert versteht man unter Event-driven (zu deutsch: ereignisgesteuert) Automation den Prozess der automatischen Reaktion auf Änderungen in einer IT-Umgebung, etwa im Hinblick auf Anwendungen, Hardware, Software oder Cloud-Instanzen. Die ereignisgesteuerte Automatisierung hilft dabei, Daten, Analysen und Service Requests mit automatisierten Aktionen zu verknüpfen, sodass Aktivitäten wie die Reaktion auf einen Ausfall nach dem Prinzip „Wenn dies, dann das“ („If this then that“) schnell erfolgen. Das heißt, die ereignisgesteuerte Automatisierung ermöglicht es Systemen, beim Eintreten eines Events eine vordefinierte automatische Reaktion auszulösen, etwa den Neustart eines Systems. Da diese Aktionen vordefiniert und automatisiert sind, können sie schneller ausgeführt werden, als wenn die erforderlichen Schritte manuell ausgeführt würden.

Prinzipiell kann die ereignisgesteuerte Automatisierung IT-Teams bei der Durchführung einer Vielzahl von Day-0- und Day-1-, aber auch von Day-2-Operationen unterstützen. Beispiele dafür sind das Konfigurationsmanagement, die Verwaltung von Edge-Geräten, das Provisioning, die Storage-Bereitstellung und -Skalierung oder die Benutzerverwaltung.

Das technisch-funktionale Fundament

Unter technisch-funktionalen Gesichtspunkten ist die Voraussetzung für die Umsetzung eines Event-driven-Automation-Konzepts die Verknüpfung unterschiedlichster Tools. Eine Automatisierungslösung muss also die Automatisierung mit dem großen Ökosystem verschiedener Management-Tools wie Observability-, Monitoring- und IT-Analyse-Systemen in der Infrastruktur eines Unternehmens verbinden. Zu den typischen Event-Quellen gehören etwa Lösungen von Cisco, CyberArk, Dynatrace, F5, IBM oder Palo Alto Networks. Wenn diese Tools die erforderlichen Informationen liefern, kann die Automatisierungslösung die Arbeit automatisch erledigen.

Die zentralen Architekturkomponenten einer ereignisgesteuerten Automatisierung sind ein Event Bus, eine Rules Engine und eine Rules-Datenbank, ein Entscheidungsunterstützungssystem und ein Automatisierungs-Workflow-Tool.

Abbildung 1: Die drei Hauptbausteine im ereignisgesteuerten Ansible-Modell sind die Event-Quellen, die Regeln und die Aktionen. (Quelle: Red Hat)

Geht es um die Automatisierung in der IT, wird in immer stärkerem Maße Ansible eingesetzt. Das Framework zählt inzwischen zu den bedeutendsten Open-Source-Projekten im IT-Bereich. Für den Einsatz in Unternehmen und damit auch in kritischen Bereichen ist eine Enterprise-Lösung mit Support empfehlenswert, wie sie Red Hat mit Red Hat Ansible Automation Platform anbietet. Prinzipiell können mit Ansible Prozesse über Server, Storage-Geräte, Netzwerk-Devices,Container, Clouds, Services und Anwendungen hinweg automatisiert werden, etwa im Hinblick auf Provisioning, Konfigurationsmanagement, Applikationsbereitstellung oder Orchestrierung. Konkret führt Ansible unterschiedlichste Playbooks und Rollen in einem Workflow zusammen. Zentrales Lösungsmerkmal ist der Modul-Aufruf über Playbooks, die in der leicht verständlichen Sprache YAML geschrieben sind. Ein Playbook besteht aus einer Liste von Tasks, die interpretiert und ausgeführt werden. Jeder Task ruft ein Modul auf, das gekapselt die eigentliche Programmlogik enthält – entwickelt in Python, PowerShell oder einer anderen höheren Programmiersprache.