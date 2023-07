Ein neuer Blick auf den geschäftlichen Einsatz von AR und VR

Den größten Teil des letzten Jahrzehnts habe ich mich von der Augmented- und Virtual-Reality-Technologie und ihrem Einsatz in Unternehmen ferngehalten.

Sicher, hin und wieder taucht ein Anwendungsfall auf, wie zum Beispiel Boeing, das Microsofts HoloLens für die Wartung und Schulung von Flugzeugen einsetzt. Aber es gab bisher noch keinen breiten Anwendungsfall, der Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) für die breite Masse nutzbar macht. Obwohl der Desktop-Virtualisierungs-Nerd in mir dachte: "Ich frage mich, ob ich das in einen Thin Client verwandeln kann?", als ich letztes Weihnachten Meta Quest 2 für meine Kinder einrichtete.

Die Zukunft von AR und VR im Unternehmen könnte als Desktop sein

Als ich in meine derzeitige Rolle als EUC-Analyst (End User Computing) wechselte, begann ich, ein breiteres Netz auszuwerfen, das alle Bereiche der EUC umfasst – nicht nur Desktop-Virtualisierung und Unified Endpoint Management (UEM). Ende letzten Jahres sprach ich mit Meta über Quest Pro und erfuhr von den ersten Plänen der Firma für seine Plattform für Unternehmen. Heute können Sie keinen Stein werfen, ohne jemanden zu treffen, der über die Apple Vision Pro oder ihren hohen Preis spricht. Eines ist sicher: trotz des Fehlens eines breiten, nutzbringenden Anwendungsfalls sorgen AR und VR für Schlagzeilen.

Abbildung 1: Die Unterschiede zwischen Augmented-, Virtual- und Mixed-Reality-Software auf einen Blick.

Ich habe darüber nachgedacht, welche möglichen Anwendungsfälle mich dazu bringen könnten, ein unhandliches Headset (oder ein Faceset) als Teil meiner Arbeit zu tragen. Videoanrufe könnten interessant sein, abgesehen davon, dass jeder ein Headset tragen würde. Deshalb verwenden die bisher auf dem Markt befindlichen Optionen Avatare, aber das scheint irgendwie ein unnötiger Schritt zurück zu sein. Hoffentlich werden die Anbieter dies in naher Zukunft verbessern. In Verbindung mit KI-generierten Videos in ein paar Jahren ist das vielleicht etwas, das machbar ist. Aber ist das auch etwas, das notwendig oder sogar nützlich ist?

Als Büroangestellter bestehen Schulungen aus Aufgaben zum Beispiel zur Erkennung von Phishing-E-Mails und zum Lernen über Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. All das ist wichtig, aber ohne eine AR- und VR-Komponente verpassen sie nicht wirklich etwas.

Dann fiel mir mein Desktop mit seinen Dutzenden von geöffneten Fenstern auf , darunter ein Browser mit mehr als 10 weiteren geöffneten Tabs, plus die Apps, die ich minimiert hatte, um Platz für die zu schaffen, die in Sichtweite um ihre Position rangen. Und dann wurde es mir klar: Unbegrenzte Bildschirmfläche! Wenn Sie Minority Report gesehen haben, können Sie sich vorstellen, wovon ich spreche. In dem futuristischen Actionfilm wurde eine Art gestengesteuerte Projektion verwendet, aber der Gesamteffekt könnte derselbe sein.

Wenn Sie die Kopfbedeckung aufsetzen, öffnet sich Ihr Desktop vor Ihnen. Das ist buchstäblich alles, was Sie benutzen, in einer 360-Grad-Ansicht. Sie brauchen E-Mails? Drehen Sie sich nach rechts. Browser? Nach links. Sie möchten etwas schreiben, ohne all die anderen Anwendungen und Ablenkungen zu sehen? Word läuft hinter Ihnen, und Sie können allem anderen buchstäblich den Rücken zuwenden. Head Tracking macht dies möglich und könnte zu Funktionen wie Ruhezonen führen, bei denen der Blick in eine Richtung Benachrichtigungen stumm schaltet oder den Ton von Quellen, auf die Sie nicht schauen, in den Hintergrund blendet.

Wenn Sie die Kopfbedeckung aufsetzen, öffnet sich Ihr Desktop vor Ihnen. Das ist buchstäblich alles, was Sie benutzen, in einer 360-Grad-Ansicht. Sie brauchen E-Mails? Drehen Sie sich nach rechts. Browser? Links.

Diese unbegrenzte Bildschirmfläche – nun ja, nicht unbegrenzt, nur nicht an die traditionellen Monitorabmessungen gebunden – könnte eine neue Ebene der Produktivität und Kreativität eröffnen. Und da das Gerät sowohl den Bildschirm als auch die Rechenfunktionen enthält, ist es funktionell ein Laptop- oder PC-Ersatz, was den Preis von 3.500 US-Dollar zu einer leichter zu schluckenden Pille macht.

Davon sind wir natürlich noch weit entfernt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Büro der Zukunft, ob zu Hause oder anderswo, eher einer Ready-Player-One-Umgebung ähnelt als einem Schreibtisch mit einem Monitor und einem Computer darauf. Wir müssen noch herausfinden, was wir mit der Tastatur machen, aber ich wette, dass wir einiges davon mit KI und Diktat lösen können.

Es mag zwar seltsam sein, sich einen Schreibtisch ohne diese allgegenwärtigen Dinge vorzustellen, aber bedenken Sie, dass noch vor vierzig Jahren die meisten Schreibtische so aussahen und dass sich diese Arbeiter eine Zukunft ohne ein Notizbuch, eine Rotationskartei und einen Verwalter, der alle Schreibarbeiten für sie erledigt, nicht vorstellen konnten.