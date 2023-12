Durch Netzwerkoptimierung das volle KI-Potenzial nutzen

In den Anfängen von ChatGPT wurden viele Nutzer mit der Meldung "Sorry! Unsere Kapazitäten sind erschöpft" empfangen. Das war kein Einzelfall, denn Millionen von Nutzern hatten das gleiche Problem, als die Server von OpenAI durch die steigende Nachfrage überlastet wurden.

Die rasante Entwicklung von KI-Algorithmen sorgt für ein enormes Wachstum, sodass die Marktgröße im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 120 Prozent steigen dürfte. Die Entwicklung unserer Netzinfrastruktur wird jedoch von diesem Wachstum überholt. Damit KI-Anwendungen intelligentere Entscheidungen treffen können als Menschen, müssen sie auf große Datenmengen zugreifen können. Um diese Daten mit der erforderlichen Geschwindigkeit zu übertragen, benötigen wir erhebliche Netzkapazitäten. Die derzeitige Netzinfrastruktur ist dafür bisher nicht gerüstet. Wenn wir wollen, dass die KI ihr volles Potenzial entfaltet, ist dies eine große Herausforderung, die wir angehen müssen.

Glücklicherweise ist bereits eine technologische Revolution im Gange, um unsere Netzwerke zu optimieren.

Das neuronale Netz der KI

Jede Form von Intelligenz hat ihre Grenzen. Das menschliche Gehirn kann nur Aufgaben bewältigen, die seine neuronalen Netze verarbeiten können. KI hingegen nutzt die Vorteile der modernen Computerinfrastruktur, wodurch ihre Fähigkeit, Informationen zu speichern und zu verarbeiten, nahezu grenzenlos ist.

Die künstliche Intelligenz hat zwar viele Vorteile, aber der Mensch hat noch einen weiteren Trumpf in der Hand: die Fähigkeit, Informationen in Echtzeit zu verarbeiten, was bei der KI nur durch intensives Training möglich ist. Menschen verarbeiten Informationen, sobald sie sie erhalten, während KI zwischen Sekunden und Minuten benötigt, um eine Anfrage zu bearbeiten.

Aus technologischer Sicht verfügt der Mensch über einen hohen Input/Output-Kapazität (I/O), da er ständig eine große Menge an sensorischen Informationen aufnimmt. Die KI hingegen muss mit Informationen gefüttert werden und diese verarbeiten, um zu lernen. Obwohl ihre neuronalen Netze ähnlich funktionieren wie die des menschlichen Gehirns, ist die I/O-Kapazität der KI eine andere.