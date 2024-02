Digitale Transformation und KI im Jahr 2024

Das Jahr 2023 zählt wirtschaftlich nicht zu den besten Jahren der Bundesrepublik. Und doch können sich viele Firmenverantwortliche auf die Schulter klopfen. Denn viele Projekte zum Thema digitale Transformation nahmen an Fahrt auf.

Und das lohnt sich: In Fällen von herausragender digitaler Transformation erkennen Branchenbeobachter das Zusammenspiel aus künstlicher Intelligenz und Entscheidungsplattform als wichtigen Faktor. Sie bilden für Unternehmen die vielversprechende Grundlage, die digitale Transformation zu erreichen und Wettbewerbsvorteile zu nutzen.

Doch was erwartet die Branche 2024 bei den digitalen Technologien? Und wie können mehr Unternehmen von ihren Vorteilen profitieren? Mit diesen 6 Trends ist zu rechnen:

Data in motion wird zunehmend Thema

Daten waren bisher in Silos wie beispielsweise auf einem Unternehmensserver lokal abgespeichert und geschützt. Mittlerweile müssen Daten jedoch immer häufiger auch remote zugänglich sein. Das Schützen von Angriffen, das grundsätzliche Management der Daten sowie die Kontrolle und Analyse werden dadurch erheblich erschwert.

Unternehmen müssen die neue Realität effektiv angehen und auch Daten die permanent in Bewegung sind (Data in motion) analog zu Daten, welche sich in einem Silo befinden, optimal schützen und managen können. Denn Daten in Bewegung sind ein bewegliches Ziel, das sich mit der Geschwindigkeit des Internets verändert. Für Unternehmen bedeutet das, Informationen in dem Moment, in dem sie generiert und empfangen werden, sicher zu streamen, zu analysieren und zu verarbeiten.

Große Banken und Versicherer, die ihre Strategien für die Kundenerfahrung und die digitale Transformation festlegen, müssen Data in motion priorisieren: Dafür benötigen sie eine massiv skalierbare Plattform, um Millionen von gleichzeitigen Datenströmen aus einer Vielzahl von Quellen, Frontend-Kundenerfahrungen und Backend-Unternehmensoperationen in Echtzeit zu orchestrieren.