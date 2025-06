Die Herausforderungen nicht-menschlicher Identitäten

API-Keys, Servicekonten, OAuth-Tokens, IoT-Geräte – all diese Methoden zur Vernetzung und Autorisierung von Zugriffsberechtigungen, der Überwachung von Unternehmensanwendungen und Cloud-Diensten bezeichnet man als „Non-Human Identities“. Je nachdem auf welche Quelle man sich beruft, existieren in einem durchschnittlichen Unternehmen - im Verhältnis zwischen 10:1 oder 92:1 - mehr nicht-menschliche Identitäten (NHIs) als Mitarbeiter, Auftragnehmer und Kunden.

Dazu kommt eine weitere Herausforderung. Die Autorisierung des Zugriffs für einen einzelnen, Anwender auf mehrere lokale, Cloud-basierte und hybride Umgebungen führt automatisch zu einer Fragmentierung beim Identity Management (IAM).

Zero-Trust-Richtlinien sind beileibe kein Ausdruck von Paranoia. Auf das Konto von nicht-menschlichen Identitäten gehen so unterschiedliche Cyberangriffe wie der auf die Einzelhandelskette Target, bei dem HLK-Geräte benutzt wurden, bis hin zum berühmt berüchtigten Vorfall in einem US-amerikanischen Casino, bei dem ein vermeintlich harmloser Aquarium-Thermostat Daten der High-Roller-Datenbank an einen Server in Finnland weiterleitete.

Gemäß der Definition des NIST ( National Institute of Standards and Technology ) versteht man unter Zero Trust: „Ein Rahmenwerk für die Sicherheit, das nach dem Prinzip „never trust, always verify“ arbeitet, das heißt kein Benutzer, kein Gerät und keine Anwendung wird standardmäßig als vertrauenswürdig betrachtet, unabhängig vom Standort.“

Der unbefugte Zugriff bildet das Herzstück vieler Cyberangriffe. Das Konzept, Zero-Trust -Richtlinien einzuziehen und so das Risiko für eine IT-Umgebung zu senken, wird seit fast zwei Jahrzehnten propagiert. Dabei werden unter anderem täglich die Zugriffsberechtigung aller Mitarbeiter auf Firmenressourcen und -anwendungen gesperrt, und jeweils am darauffolgenden Tag entsprechend den Erfordernissen wiederhergestellt.

Menschliche Belegschaften haben allerdings ein grundlegendes Problem mit Zero Trust. Hierarchien und firmenpolitische Kontroversen führen unweigerlich zu Verzögerungen bei der vollständigen Umsetzung der Richtlinie. IT-Administratoren zögern beispielsweise, Mitarbeitenden in leitenden Funktionen, den Zugriff zu verweigern. So entstehen Schlupflöcher im System, die sich durch Spear-Phishing- und Whaling -Angriffe gerade auf privilegierte Identitäten ausnutzen lassen.

Dabei ist es hilfreich eine IAM-Plattform so einzurichten, dass sie Informationen aus dem Firmen-SIEM ( Security Information and Event Management ) abrufen kann. Auf Basis dieser Daten lässt sich entscheiden, ob die Zugriffsberechtigung für eine bestimmte Entität im Rahmen der IGA (Identity Governance and Administration) wiederhergestellt werden sollte. Wenn Firmen IAM und SIEM miteinander kombinieren, haben sie die Möglichkeit, einen privilegierten Zugriff auf der Grundlage eines anomalen Verhaltens sehr schnell zu sperren. Umgekehrt lassen sich die IAM-Daten in die betreffende SIEM-Umgebung einspeisen, um so deren Audit Trail anzureichern.

Vorfälle wie diese beförderten die breite Einführung von PAM-Tools (Privileged Access Management), die alle Aktivitäten über einen Audit Trail überwachen und einen privilegierten Zugriff widerrufen, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Fortschrittliche Lösungen gehen sogar noch einen Schritt weiter und schränken bestimmte riskante Befehle im laufenden Betrieb ein. Sie können also gar nicht erst in ein System eingegeben werden.

Einen Nachteil hat es allerdings, wenn man Zero Trust KI-basiert verwaltet: Die Regeln müssen sehr präzise definiert und die Einschränkungen korrekt eingerichtet werden. Dann sind maschinelles Lernen und KI in der Lage, ihre Stärken auszuspielen und schnell auf Sicherheitsvorfälle zu reagieren.

ROI über Robotic Process Automation realisieren

In einem typischen Unternehmen wird der Systemzugriff für mindestens tausend Mitarbeitende über das „Joiner-, Mover-, Leaver-Modell“ geregelt. In komplexen Umgebungen führt das nachweislich zu einem enormen Verwaltungsaufwand. Um das Problem in den Griff zu bekommen, nutzen Firmen die Robotic Process Automation (RPA). Sie übernimmt sich wiederholende Aufgaben wie etwa das Zurücksetzen von Passwörtern. Gerade in hoch regulierten Branchen wie bei Banken und Finanzdienstleistern kann eine RPA-Lösung beispielsweise sehr schnell automatisierte Passwortkontrollen durchführen und mit Hilfe einer API die Audit- relevante Information in eine IAM Lösung zurückspielen. So lassen sich komplexe Passwörter automatisch erstellen und zurücksetzen, respektive in die betreffende Umgebung einbringen. Das erhöht die Produktivität.

Der nächste Schritt besteht darin, KI auf die Governance-Richtlinien im Bereich Autorisierung und Authentifizierung anzuwenden. Ziel ist es, das Modell insgesamt zu verschlanken. Ganz ähnlich wie beim Einsatz von KI im Netzwerkbereich, lässt sich die Sicherheitslage einer Firma dann insgesamt bewerten.

Die kontinuierliche Verbesserung von Services im Rahmen von ITIL und der zyklische Optimierungsprozess bei Agile und DevOps profitieren ebenfalls von KI.

Die Analyse des kompletten Unternehmensökosystems, dient dazu, besser zu verstehen, wer was, wann und wo nutzt. Mithilfe von maschinellem Lernen und KI gelingt es, die Richtlinien und Governance-Prozesse automatisch zu ändern und anzupassen. Dies wiederum mündet in einer zyklischen Verbesserung. Unter der Aufsicht bestehender Unternehmensgremien müssen die Systeme dann nicht ständig umgestaltet werden. Das sorgt für einen schnelleren ROI aufgrund von mehr Effizienz und für höhere Sicherheit aufgrund von Zero Trust und passwortlosen Technologien.