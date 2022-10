Cyberkriminelle greifen Identitäts- und Zugangsrechte an

Cyberangriffe sind teuer: Im Jahr 2020 belief sich der Gesamtschaden durch Cyberangriffe für die deutsche Wirtschaft laut einer Bitkom-Umfrage auf 223 Milliarden Euro. Ein Teil dieser Schäden entsteht durch die Verletzung von Identitäts- und Zugangsrechten.

Hacker nehmen sie in 61 Prozent der Fälle in den Blick, wie eine Verizon-Studie ergab. Betroffenen Unternehmen entstehen Kosten von durchschnittlich 4,2 Millionen Dollar, hat eine IBM-Studie ermittelt. Organisationen müssen deshalb ihre Identitäten vor Cyberangriffen schützen.

Schwachstelle Benutzeridentitäten

Die IT-Landschaften in Betrieben haben sich weiterentwickelt und die IT-Sicherheit muss folgen. Unternehmen verteilen ihre Infrastrukturen nach Leistungsangebot und Kostenstrukturen auf verschiedene Anbieter – eine Multi-Cloud-Umgebung entsteht. Hinzu kommt die gewachsene Bedeutung von Remote Work und der häufige Einsatz von privaten Mobilgeräten für berufliche Zwecke (Bring Your Own Device, BYOD).

Was aus Nutzersicht mehr Komfort bedeutet, heißt für die IT-Security, dass sich die Angriffsfläche des Unternehmens stark vergrößert. Die Zahl der Benutzeridentitäten ist gestiegen, denn inzwischen melden sich nicht nur Personen im Firmennetzwerk an. So gibt es in der Industrie eine Vielzahl an Geräteidentitäten, wenn Maschinen und Anlagen vernetzt sind. All diese Identitäten sind attraktive Angriffsziele für Cyberkriminelle.

Wer es schafft, in ein Unternehmensnetzwerk einzudringen, kann weitere Schwachstellen ausnutzen und Schaden verursachen. Ein typisches Beispiel nennt der BSI-Lagebericht 2021 (PDF): Hacker drangen in die internen Systeme der europäischen Arzneimittelagentur (EMA) ein und erbeuteten Daten über COVID-19-Impfstoffe. Sie nutzten dafür nicht den direkten Weg, sondern eine Schwachstelle bei einem Dienstleistungspartner der Agentur. Damit konnten sie die Zugangsdaten für ein EMA-Nutzerkonto entwenden und sich mit dem Dokumentenmanagementsystem der Behörde verbinden.