ChatGPT und Co.: Software mit KI-APIs intelligenter machen

Die Coronapandemie hat den digitalen Wandel beschleunigt. Dabei spielten unter anderem Business-Apps eine entscheidende Rolle, da sie das Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen.

Laut einer Studie von Accenture war eine große Mehrheit der Unternehmensentscheider in Deutschland (83 Prozent) schon lange vor der Pandemie (2015) der Meinung, dass mobile Anwendungen für eine erfolgreiche Digitalisierung wichtig sind. Doch erst mit der Pandemie hat die Entwicklung von Business-Apps in Deutschland richtig Fahrt aufgenommen. Kein Wunder also, dass der Markt für Anwendungsentwicklungssoftware laut Statista stark wächst. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,15 Prozent soll er in Deutschland bis 2023 auf 8,93 Milliarden US-Dollar und bis 2027 sogar auf 11,34 Milliarden US-Dollar zulegen.

Entwicklungsteams auf der ganzen Welt müssen die Ärmel hochkrempeln und sich ins Zeug legen, denn Anwendungen schießen wie Pilze aus dem Boden – neue Apps entstehen, bestehende wandern in die Cloud. Doch je mehr Unternehmen sich auf diesem Gebiet tummeln, desto schwieriger wird es, eine Anwendung zu entwickeln, die sich von der Masse abhebt. Eine wichtige Zutat, die hier helfen kann, ist künstliche Intelligenz (KI). Der einfachste Weg für Entwicklerinnen und Entwickler, KI in ihre Anwendungen zu integrieren, ist die Verwendung von APIs (Application Programming Interfaces).

Diese KI-APIs ermöglichen es, den Anwendungen KI-Funktionen hinzuzufügen und sie so intelligenter zu machen, und dadurch einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erzielen. Wenn ein Entwicklungsteam etwa eine Anwendung entwickelt, die Textanalysefunktionen benötigt, kann es Microsoft Text Analytics verwenden, um diese Funktionen in seine Anwendung zu integrieren, anstatt ein eigenes Übersetzungs-Tool zu entwickeln. Andere Anwendungsfälle umfassen Gesichtserkennung, Spam-Filter, Aussprachebewertung und Standorterkennung. KI-APIs sind auch nützlich, um Informationen auszutauschen oder zu veröffentlichen, die für die Entwicklung von Web- und mobilen Anwendungen benötigt werden.

In Zeiten des Fachkräftemangels ist es für Unternehmen besonders attraktiv, fortgeschrittene Funktionalitäten für Anwendungen zu entwickeln, ohne selbst über die Expertise zur Erstellung fortgeschrittener KI-Modelle zu verfügen. Ein weiterer Vorteil ist die Geschwindigkeit. Da Entwicklerinnen und Entwickler keine eigenen KI-Modelle erstellen müssen, sondern über die APIs auf bereits vortrainierte Modelle zugreifen können, wird der gesamte Prozess der Anwendungsentwicklung beschleunigt.

„ Mit den GPT-APIs können Entwicklerinnen und Entwickler die Leistungsfähigkeit der KI nutzen, um die Text- und Bildfunktionen ihrer eigenen Anwendungen auf vielfältige Weise zu verbessern.“ Alex Walling, Rapid

KI-APIs können von API-Repositorys oder Marktplätzen wie RapidAPI Hub oder GitHub heruntergeladen werden, um nur einige zu nennen. Da KI-APIs kostengünstig und leicht zugänglich sind, sind sie für Unternehmen, die leistungsstarke und innovative Anwendungen entwickeln möchten, effizient.

Der neue KI-Star: ChatGPT Wenn man über KI im Jahr 2023 spricht, kommt man natürlich nicht umhin, ChatGPT zu erwähnen. Das im Dezember 2022 von OpenAI veröffentlichte Textgenerierungs-Tool, das auf dem Sprachmodell GPT-3 basiert, stellt eine Revolution in der KI-Technologie dar. Die jüngste Veröffentlichung GPT-4 hat die Erwartungen an die Möglichkeiten der KI sogar übertroffen. Die erschwingliche, leicht zugängliche und nützliche Fähigkeit von ChatGPT, schnell eine große Menge an relevantem, in der Regel korrektem und menschlich klingendem Text auf der Grundlage kleiner Eingabeanweisungen zu erzeugen, birgt ein transformatives Versprechen. Die Verfügbarkeit von ChatGPT über APIs hat das Interesse an bestehenden GPT-APIs und deren Möglichkeiten geweckt. Aber was steckt hinter diesem Hype? Und wie können GPT-APIs Unternehmen unterstützen, die Leistungsfähigkeit von KI für ihre Anwendungen zu nutzen?

Hinter den Kulissen von ChatGPT Während die Welt von ChatGPT gefesselt ist, konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf das zugrunde liegende multimodale Modell, das mit Internetdaten trainiert wurde, um alle Arten von Text zu erzeugen. Es zeichnet sich durch einige wichtige Merkmale aus: GPT-4 ist das größte jemals geschaffene neuronale Netz mit 100 Billionen Parametern, aus denen es Text in menschlicher Qualität erzeugt. Es gilt als eines der fortschrittlichsten sprachverarbeitenden KI-Systeme der Welt.

GPT-4 ist das jüngste Werkzeug in der Entwicklung von KI-Sprachverarbeitungssystemen, und seine Fähigkeit, Texte und Bilder zu analysieren und in natürlicher Sprache auszugeben, stellt frühere Iterationen in den Schatten. Zum Vergleich: Turing NLG, das letztes Jahr veröffentlicht wurde, wurde mit 17 Milliarden Parametern trainiert, sein Vorgänger GPT-3 mit 175 Milliarden.

GPT-4 kann in verschiedenen Sprachen programmieren, einschließlich CSS und Python, und kann Bildeingaben verarbeiten und als Text ausgeben. Mit den GPT-APIs können Entwicklerinnen und Entwickler die Leistungsfähigkeit der KI nutzen, um die Text- und Bildfunktionen ihrer eigenen Anwendungen auf vielfältige Weise zu verbessern.