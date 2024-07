Buzzword Produktivität: Worauf es für Mitarbeiterbindung ankommt

Die Vorliebe der Technologiebranche für Schlagworte ist kein Geheimnis. Das Streben nach dem nächsten großen Dingführt dazu, dass jedes Jahr ein neuer Wortschwall in das Lexikon aufgenommen wird. Big Data. Das Internet der Dinge. Digitale Transformation. Künstliche Intelligenz. Natürlich bedeutet keiner dieser Begriffe für sich genommen wirklich viel. Ihre Mehrdeutigkeit und Unbestimmtheit ist Teil des Problems. Leider ist einer der meistverwendeten (und überstrapazierten) Begriffe in Wirtschaft und Technologie vor unseren Augen genauso fade geworden: Produktivität.

Einige bekannte Technologiekonzerne wie Google und Meta kündigten öffentlich an, dass sie sich auf Produktivität und Effizienz konzentrieren wollen, während andere Unternehmen dazu übergingen, die Tastenanschläge und E-Mails ihrer Mitarbeiter zu überwachen.

In den Anfängen von Covid-19 war Produktivität das Wort, das in aller Munde war. Da viele Unternehmen zum ersten Mal auf Fernarbeit umstellten, wollten die Führungskräfte sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter auch bei der Arbeit von zu Hause aus ihren Verpflichtungen nachkommen konnten. Dies führte dazu, dass sich viele Unternehmen zu sehr auf Arbeits- statt auf ergebnisorientierte Teams verließen.

Es ist an der Zeit, dass Führungskräfte und Mitarbeiter die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit messen, völlig neu überdenken. Es ist an der Zeit, sich auf etwas Sinnvolleres zu besinnen - von der Produktivität hin zum Fortschritt und von der Effizienz hin zum Sinn und Zweck.

Der Kern des Problems ist für mich klar: Produktivität ist an und für sich oberflächlich. Sie hat keinen inhärenten Wert oder Sinn. Sie impliziert einfach, dass man etwas tut. Aber was tut man, wie tut man es, warum tut man es, und mit welchem Ergebnis? Diese Qualifikationen sind oft nicht Teil der Gleichung.

Leistungsmessung belohnt das falsche Verhalten

Die Technologie hat die Arbeit in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert. Von PCs und Smartphones bis hin zu E-Mail, Instant Messaging und Videokonferenzen können die Mitarbeiter effizienter arbeiten, mit Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und ihre Arbeit praktisch überall erledigen. Doch irgendwann in den letzten Jahren haben viele von uns den Anschluss verloren (und ja, ich bin mir der Ironie bewusst, dass ich das als jemand sage, der tief in der Technologiebranche verwurzelt ist).

Für viele ist die Arbeit zu einem Hamsterrad geworden. Betriebsamkeit ist ein Statussymbol. Der Output ist ein primärer Leistungsmaßstab. Die Technologie hilft uns, mehr Arbeit zu erledigen, aber nicht unbedingt bessere Arbeit zu tun.

„ Wir sind über die Metriken und Zielvorgaben von gestern hinausgewachsen. Setzen wir uns höhere Ziele und schaffen wir eine zufriedenere und nachhaltigere Belegschaft.“ Cosima von Kries, Nintex

Indem wir die Produktivität als den heiligen Gral der Unternehmenskennzahlen anpreisen, belohnen wir meiner Meinung nach das falsche (Leistungs-)Verhalten. Wie viele IT-Teams messen sich zum Beispiel an der Anzahl der eingereichten und gelösten Support-Tickets? Wäre es nicht besser, stattdessen die Kundenzufriedenheit oder die durchschnittliche Zeit bis zur Lösung des Problems zu messen?