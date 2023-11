Bei generativer KI bleiben Menschen weiter wichtig

Zur optimalen Nutzung von generativer KI müssen Unternehmen diese mit der richtigen Daten- und Cloud-Strategie einführen und anwenden. Dabei sind Menschen entscheidend, ob als Eingabe- und Dateningenieur, für die Integration und Orchestrierung oder zur Überwachung der Ergebnisse.

Generative KI ist derzeit einer der meistdiskutierten Technologietrends weltweit. Im Gegensatz zu anderen KI-Systemen, die sich auf die Erkennung von Trends und Mustern konzentrieren, erzeugt generative KI auf Basis großer Datensätze kreative Ergebnisse wie Texte, Bilder und Code in nahezu Echtzeit. Diese bahnbrechende Technologie hat das Potenzial, ganze Branchen und die Arbeitswelt selbst völlig zu verändern. Dabei kennen ihre Einsatzmöglichkeiten kaum Grenzen.

Schüler nutzen sie bereits tagtäglich für Hausaufgaben. Privatanwender schreiben damit Texte oder erzeugen Bilder. In Unternehmen lassen sich Dokumente und Videos aus mehreren Jahrzehnten analysieren, um neuartige Erkenntnisse zu gewinnen. Im Gesundheitswesen unterstützt sie beispielsweise die Entdeckung neuer Medikamente durch die Vorhersage von Moleküleigenschaften oder die medizinische Bildanalyse, indem sie Röntgenbilder und CT-Scans klarer darstellt, um Krankheiten früher zu erkennen. Die IT-Branche profitiert von Verbesserungen in den Bereichen Anwendungsentwicklung und -wartung, IT- und OT-Betrieb und -Support, Systemtechnik sowie Bereitstellung von Geschäftsprozessen.

Generative KI kann in Unternehmens-, Such- und Wissenssysteme integriert werden, um intelligente Anwendungen für neue Geschäftsmodelle zu erstellen. Bei der Integration generativer KI-Systeme müssen jedoch Unternehmen darauf achten, die Fähigkeiten bestehender Anwendungen und ihrer Daten einzubinden, anstatt sie zu ersetzen.

Generativer KI die richtigen Fragen zu stellen, ist zu einer sehr wichtigen Fähigkeit geworden. Entsprechend steigt der Bedarf an Experten für Prompt Engineering , also der Entwicklung geeigneter Eingabe-Aufforderungen. Dies ist eine wichtige Komponente der Feinabstimmung von Sprachmodellen, um bestimmte Ergebnisse oder Verhaltensweisen zu erzielen. Prompt Engineering umfasst das Testen und Verfeinern von Eingaben, um sie für bestimmte Aufgaben zu optimieren. Dabei kommen Techniken wie Prompt Tuning, Blending und Synthese zum Einsatz. Damit lassen sich die Stärken und Schwächen des Sprachmodells ausnutzen, um mit minimalem Aufwand für den Benutzer bessere Ergebnisse zu erzielen, sei es Inhalt oder Code.

Wer einfach nur Maschinen und Infrastruktur in die Cloud verlagert, erhält nicht den möglichen Mehrwert. Heute geht es bei der Cloud-Migration darum, bestehende Workloads zu modernisieren und umzugestalten, um neue Funktionen zu erhalten. Die in der Cloud möglichen Innovationen bilden die Basis zur Entwicklung neuer Anwendungen, die Technologien wie generative KI nutzen. Dies muss durch KI- und Data-Engineering-Fähigkeiten unterstützt werden, um einen deutlichen Geschäftswert zu erzielen.

Um die Möglichkeiten der generativen KI wirklich zu nutzen und ihr Potenzial zu optimieren, sollte die Technologie nur mit der richtigen Daten- und Cloud -Strategie eingesetzt werden. Denn aufgrund der riesigen Menge an zu verarbeitenden Daten, des erheblichen Speicherbedarfs und der komplexen Handhabung der Algorithmen ist sie in der Cloud bereitzustellen. Dazu sollten Unternehmen jedoch ihre Cloud-Strategie weiterentwickeln, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.

Fazit

Jedes zukunftsorientierte Unternehmen möchte generative KI-Lösungen einsetzen. Damit kann es Innovationen vorantreiben, Geschäftsmodelle zukunftssicher machen und Wettbewerbsvorteile erzielen. Auch wenn die Einführung noch in den Kinderschuhen steckt, ist klar: Wer erfolgreich sein will, benötigt die richtige Cloud- und Daten-Strategie, Mitarbeitende mit den richtigen Fähigkeiten und den richtigen Partner, um KI-Technologien der nächsten Generation in bestehende Geschäftsabläufe zu integrieren.

Über den Autor: Kalyan Kumar (KK) ist Global Chief Technology Officer and Head - Ecosystems beim globalen Technologieunternehmen HCLTech. In dieser Rolle verantwortet er die übergeordnete Produkt- und Technologiestrategie, die Entwicklung neuer Technologien, den Aufbau strategischer Partner-Ökosysteme und das gesamte Cloud-Angebot des Unternehmens – CloudSMART. KK ist verantwortlich für dessen Strategie, Beratung, Angebotsmanagement, Geschäftsmanagement und das Cloud Native Lab Network. In seiner Rolle als Head of Ecosystems ist er für alle Cloud Ecosystem Business Units (AWS/Google/Microsoft/IBM-Red Hat/SAP) sowie für Tech OEM Ecosystem Units (Dell Tech/Vmware/Cisco/Intel) verantwortlich. Als Teil der Ökosystemstrategie treibt KK das Engagement für Start-ups und Industrieforen/Open-Source-Ökosysteme für HCL voran.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.