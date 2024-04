8 Anforderungen bei der Einführung von generativer KI

Viele Unternehmen erkennen die Notwendigkeit, Erfahrungen mit generativer KI zu sammeln. Jedoch stoßen sie schnell an die Grenzen von Internet-Tools – diese sind oft zu generisch und berücksichtigen nicht ausreichend den spezifischen Kontext und die Herausforderungen des jeweiligen Unternehmens.

Trotzdem bieten die online verfügbaren Tools eine ausgezeichnete Möglichkeit, erste Schritte im Bereich KI, insbesondere generativer KI, zu unternehmen. Dieser Artikel geht darauf ein, wie man internes Know-how erfolgreich mit generativer KI kombinieren kann – in einem sicheren und EU-DSGVO-konformen Rahmen – sowie worauf dabei zu achten ist. Die Einführung generativer KI ist nämlich weniger komplex, als es auf den ersten Blick scheinen mag.

Die folgenden Absätze werden etwas technischer, bevor es um die Anforderungen von Unternehmen an solche Software kommen. Denn letztendlich ist Software nur ein Werkzeug und sollte immer ein konkretes Problem lösen. KI sollte nicht einfach aus dem Grund eingesetzt werden, weil es gerade im Trend liegt, sondern weil ihr Mehrwert klar ersichtlich ist und das Problem auf technischem Wege nicht anders gelöst werden kann. Wenn es technisch gleichwertige Alternativen gibt, sind diese vollkommen legitim. Um zu beurteilen, ob KI für den jeweiligen Anwendungsfall die richtige technische Lösung ist, ist es wichtig, grob zu verstehen, wie eine generative KI funktioniert.

In den vergangenen Jahren wurde deutlich, dass Projekte besonders erfolgreich sind, wenn die Projektpartner ein grundlegendes Verständnis für die zugrunde liegende Technologie besitzen. Diese Partner haben realistische Erwartungen an die Software und können dadurch besser einschätzen, wo die Potenziale liegen.

Untersuchungen des Fraunhofer IAO zeigen, dass 40 Prozent der Wissensarbeiter mehr als 30 Minuten pro Tag mit internen Recherchen verbringen. In den letzten Jahren ist der Zeitaufwand für digitale Recherchen allein um 77 Prozent gestiegen.

Generative KI hat das Potenzial, erhebliche Zeitersparnisse bei der Textformulierung, beispielsweise im Marketing oder Vertrieb, sowie im Kundenservice durch die Beantwortung von Fragen zu ermöglichen. Bei richtiger Anwendung kann sie eine vergleichbare Qualität liefern. Ein weiteres Einsatzgebiet liegt in der Verwaltung des unternehmensinternen Know-hows, das oft in verschiedenen Datenquellen gespeichert ist. Durch den gezielten Einsatz generativer KI kann sichergestellt werden, dass Mitarbeiter schnell und effizient auf dieses Know-how zugreifen können, unabhängig von seinem Speicherort.

Wie kombiniert man generative KI mit unternehmensinternen Daten?

Die potenziellen Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten von generativer KI sind den meisten Unternehmen mittlerweile bekannt. Trotzdem ist es nicht einfach, ein KI-Modell mit den eigenen Daten zu trainieren. Dabei gehen Zugriffsrechte verloren, neue Informationen werden nicht berücksichtigt, und das Training erfordert viele Hardwareressourcen und technisches Know-how. Darüber hinaus kann ein eigenes KI-Modell halluzinieren, was im Unternehmenskontext inakzeptabel ist. Aus diesem Grund setzen Unternehmen auf Retrieval Augmented Generation (RAG) , das an verschiedenen Stellen verschiedene KI-Modelle einsetzt. Der Prozess sieht dabei wie folgt aus:

Um eine generative KI mit unternehmensinternen Daten zu verknüpfen, ist zunächst die Erstellung eines Index (1) erforderlich, in dem die Inhalte des Unternehmens in ein Embedding umgewandelt werden. Anschließend wird eine intelligente Suche (2) aufgebaut, und basierend auf den Ergebnissen kann eine Antwort generiert werden (3). In den folgenden Absätzen wird genauer auf die Technik und die Hintergründe eingegangen.