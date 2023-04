40 Jahre Internet: Mit KI gegen die Midlife Crisis

Alles ist mit allem vernetzt. Diese Tatsache ist für jeden von uns Teil unserer Lebenswelt – eine Selbstverständlichkeit. Und dennoch: das Internet gibt es noch gar nicht so lange. Seine Taufe war 1983, also vor gerade einmal 40 Jahren. Damals wurde TCP/IP als Kommunikationsprotokoll eingeführt. Es ermöglichte zum ersten Mal, dass sich verschiedene Computer in unterschiedlichen Netzen miteinander verbinden und Daten senden sowie empfangen konnten. Die unterschiedlichen Vorläufertechnologien aus der Ära des Arpanet waren damit Geschichte. Mit der Umstellung auf das Internet-Protokoll, die rund zwei Jahre dauerte, setzte sich auch zunehmend der neue Name durch.

Das Internet neu erfinden – mit KI

Die Unbekannte in der Gleichung: Wir können noch nicht exakt absehen, wie sich diese Umstellung konkret manifestieren wird. Klar ist nur, dass hierzu das Internet – zumindest ein Stück weit – neu erfunden werden muss, um es für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts fit zu machen. Dafür bedarf es einiger substanzieller Änderungen: Anpassungen in den wirtschaftlichen Aspekten des Internets ebenso wie in der Art und Weise, wie wir Netze entwerfen, aufbauen und betreiben. Das schließt das Verständnis ein, dass jede künftige Entwicklungsstufe des Internets auf einem Fundament aus IT-Sicherheit und Nachhaltigkeit aufgebaut sein muss: Denn es gilt Dienste und durch einen geringeren Energiebedarf unseren Planeten zu schützen. Und der gesellschaftliche Bedarf an einem in dieser Weise gestalteten Netz ist vorhanden: Laut Cisco Breitband-Index 2022 erwarten 78 Prozent der Deutschen, dass jeder einen sicheren Zugang zu schnellem und zuverlässigem Internet haben sollte.

„Wir brauchen eine neue Ära der Konnektivität. Und in ihr steht künstliche Intelligenz (KI) im Mittelpunkt.“ Christian Korff, Cisco Deutschland

Wir brauchen eine neue Ära der Konnektivität. Und in ihr steht künstliche Intelligenz (KI) im Mittelpunkt. Sie trägt dazu bei, ein sicheres, effizientes und vorausschauendes Internet zu schaffen. Dank KI wird diese nächste Generation auf Basis von Nutzungsmustern Vorhersagen treffen und die Folgeschritte vorbereiten. Die Netze werden Serverprobleme erkennen, bevor sie entstehen, und sich selbst reparieren. So verringern sie Wartezeiten und bieten den Menschen ein reibungsloses Online-Erlebnis – gleich ob beim privaten Surfen, bei Bürgerservices, im Gesundheitsbereich oder in der industriellen Produktion. Denn Fakt ist: Das Internet wird noch mehr zur Lebensader unserer modernen Welt.

Ein vorausschauendes Internet wird dann auch der Grundstein für all die aufregenden neuen Technologien sein, die aktuell die Medienagenda bestimmen: Hologramme, das Metaverse, Quantencomputer. Nichts davon kann realisiert werden, wenn das Internet nicht robust, schnell, widerstandsfähig und vorausschauend ist. Die Lösung dafür lautet: KI.

Über den Autor:

Christian Korff ist seit Mai 2019 als Managing Director EnterpriseOne bei Cisco für internationale Großkunden in Deutschland verantwortlich. In diesem Segment betreut Cisco global agierende Großkonzerne. Korff ist seit 2001 bei Cisco, seit 2012 war er als Vertriebsdirektor verantwortlich für die Öffentliche Hand. Cisco bietet vorausschauende Technologien auf KI-basis mit Lösungen für Observability, Visibilität und Erkennung an.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.