Cisco Hypershield: Angriffe abwehren, patchen, segmentieren

Heutige verteilte und sich stetig verändernde IT-Umgebungen stellen Administratoren und IT-Teams in Sachen Sicherheit vor besondere Herausforderungen. Cisco Hypershield soll die IT dabei in den Bereichen Netzwerksegmentierung, beim Einspielen von Patches und dem Schutz vor Exploits unterstützen.

Patches bei laufenden Systemen So ist das Einspielen von Patches in produktiven Umgebungen durchaus häufig mit Herausforderungen verbunden. Dies kann zu zeitlichen Verzögerungen beim Einspielen von Patches führen, wenn diese vom Anbieter bereitgestellt werden. Bei Cisco Hypershield wird eine Art digitaler Zwilling der betreffenden Anwendung mit einer dualen Datenebene geschaffen. So entstehen ein primäres System und sozusagen ein Schattensystem. Steht ein Patch zur Verfügung wird dieser in das Schattensystem eingespielt und getestet. Dabei erkennt die Lösung in diesem Moment auch die Unterschiede zwischen den beiden Systemen – etwa beim Speicherbedarf. Wird alles für in Ordnung befunden, wird aus dem Schattensystem das primäre System, beide werden gleichgezogen und der produktive Betrieb nicht unterbrochen.

Autonome Segmentierung Die sich ständig ändernden IT-Umgebungen, in denen stetig neue Anwendungen hinzukommen, die über APIs miteinander kommunizieren und bestimmten Verbindungswegen folgen, machen es nicht einfach aus Sicherheitssicht sinnvolle Einheiten zu bilden. Da sei es für Admins schwer in Sachen Segmentierung auf dem Laufenden zu bleiben, um die Gesamtumgebung zu schützen. Nur so lässt sich verhindern, dass ein Angreifer, der eindringt, sich durch Seitwärtsbewegungen weitere Berechtigungen und Zugriffe verschafft. Cisco Hypershield soll die IT-Umgebung fortlaufend beobachten und die bestehenden Richtlinien auf dem Prüfstand stellen. Gegebenenfalls könne die Lösung dann die Segmentierung autonom anpassen, um die Sicherheit weiter zu gewährleisten.

Angriffsversuche abfangen Beim Thema Exploits soll Cisco Hypershield Schutz bei Schwachstellen bieten, für die noch kein Patch zur Verfügung steht. Die Lösung überwacht die Umgebung auf bekanntwerdende Sicherheitslücken und kann dann verhindern, dass diese ausgenutzt werden, in dem beispielsweise bestimmte Befehle ausgeführt werden. Es wird überprüft, ob eine bestimmte Schwachstelle im Speicher vorhanden ist oder bereits von Angreifern ausgenutzt wird. Die KI der Lösung untersucht alle potenziellen Bedrohungen für die Umgebung und priorisiert diese. So sollen jeweils die Schwachstelle kompensierende Kontrollen aktiviert werden. Abbildung 1: Wird in der Umgebung eine Sicherheitslücke erkannt, kann Cisco Hypershield Maßnahmen ergreifen, um ein Ausnutzen der Schwachstelle zu verhindern.