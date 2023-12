XenData: Speicherlösungen für die Unterhaltungsindustrie

XenData wurde im September 2001 von Dr. Philip Storey und Dr. Mark Broadbent gegründet. Die beiden Gründer finanzierten das Start-up damals mit Kapital, das sie in der Dotcom-Ära verdient hatten. Laut eigenen Angaben glaubten Storey und Broadbent nicht an die optische Datentechnologie und gründeten XenData, um Festplatten und Bandlaufwerke in einem Archiv zu kombinieren.

„Wir entwickelten eine Software zur Verwaltung einer Festplatten- und Datenbandbibliothek, die ein skalierbares Archiv mit einer benutzerfreundlichen Dateisystemoberfläche erstellt“, sagt Storey, CEO von XenData. „Das Schreiben in ein Archiv sollte genauso einfach wie das Schreiben auf eine Festplatte sein.“

XenData entwickelte sein erstes Produkt im Jahr 2003. Zwei Jahre später gewann das Unternehmen einen Fernsehsender als Kunden, der Storey und Broadbent davon überzeugte, dass ihre Technologie gut zu den Bedürfnissen der Unterhaltungsindustrie passt. „Wir sind in der Öl- und Gasindustrie und anderen Märkten tätig, aber unser Hauptmarkt ist die Medien- und Unterhaltungsindustrie“, erläutert Storey.

Abbildung 1: XenData hat nach eigenen Angaben mehr als 1.500 Installationen in 97 Ländern weltweit.

Mittlerweile verfügt das Unternehmen über mehr als 1.500 Installationen in 97 Ländern, von denen 90 Prozent auf die Medien- und Unterhaltungsindustrie entfallen. Zu den Kunden gehören Rundfunkanstalten, Fernseh- und Filmstudios, Videoproduktionsfirmen, Marketingabteilungen von Unternehmen, Profisportteams und Kirchen (in den USA). XenData konkurriert unter anderem mit Quantum und SpectraLogic.

Medienbrowser für die Suche in Videodateien XenData entwickelt einen Medienbrowser zum schnelleren Auffinden von Videodateiabschnitten, der in das netzwerkbasierte Festplattenarchiv von Medien- und Unterhaltungsunternehmen integriert wird. Laut Dr. Mark Broadbent, CTO und Mitbegründer von XenData, ermöglicht es der Medienbrowser, eine gewünschte Sequenz in einem langen Video zu finden – was schneller ist, als das Video abzuspielen und zu warten, bis die Sequenz erscheint. Theoretisch lässt sich dies mit Metadaten-Tags mit Zeitstempeln realisieren. Es ist allerdings ein großer Aufwand, solche Tags manuell zu archivierten Videos hinzuzufügen. KI-Anwendungen sind hierfür noch nicht ausgereift. „Einfacher ist es, die Fähigkeit des menschlichen Auges zum Scannen zu nutzen und eine Reihe von niedrig aufgelösten Bildern oder Vorschaubildern anzuzeigen, die verschiedene Teile des Videos zeigen“, erläutert Broadbent. Abbildung 2: Der XenData Media Browser erlaubt es Anwendern, Videos nach bestimmten Inhalten zu durchsuchen. Das menschliche Auge kann diese schnell überprüfen, das richtige Bild heranzoomen und anklicken, woraufhin das System von XenData das entsprechende hochauflösende Videosegment lokalisiert und anzeigt. Bei einem 4K-Video kann eine Vorschau mit 2 Prozent Auflösung angezeigt werden. „Wir schreiben eine Videodatei zweimal – einmal mit hoher Auflösung und einmal mit niedriger Auflösung. Sie navigieren, indem Sie sich die Vorschaubilder mit niedriger Auflösung ansehen, die auch mit niedriger Auflösung abgespielt werden können. Dann können Sie direkt zum hochauflösenden Bild wechseln“, erklärt der XenData CTO. Diese niedrig aufgelösten Vorschaubilder sind laut Broadbent keine Proxies sind, die frame-genau sind. „Unsere Vorschauen sind nicht frame-genau und schnell zu schreiben. Die Erstellung von Proxies kann sehr lange dauern“, sagt er. Der Media Browser wird 2024 als Add-on für die E-Serie erhältlich sein. Das Unternehmen möchte 2024 zudem eine XenData Media Cloud einführen.