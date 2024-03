StorageX entwickelt Lösung für datenintensive KI-Workloads

Moderne KI-Anwendungen unterscheiden sich grundlegend von bisher eingesetzten IT-Systemen. KI-Prozesse erfordern häufige Zugriffe der Rechenprozessoren auf die zu verarbeitenden Daten. Wenn sich der Speicherort der Daten allerdings getrennt vom Ort der Verarbeitung befindet, zum Beispiel in der Cloud, wird Latenz zu einem Problem. Das Start-up StorageX arbeitet an einer Lösung, um beide Komponenten näher zusammenzubringen.

„Die Verlagerung von Rechenleistung ist einfacher und effizienter als die Verlagerung von Daten. Diese Strategie kommt aktuellen und zukünftigen Anwendungen zugute, die eine große Menge an Daten verarbeiten“, erläutert Stephen Yuan, CEO von StorageX. „Der Schlüssel zur Verbesserung der Computereffizienz liegt also in der Verbesserung der Effizienz von Prozessen und der Verlagerung von Rechenleistung. Dies ist eine effektivere Lösung als das Verschieben von Daten.“

Die Lösung ermöglicht Echtzeit-Analysen und maschinelles Lernen, adressiert Infrastruktur-Herausforderungen aufgrund von starken Datenwachstum und I/O-Engpässen und reduziert die Latenz. „Durch hardwarebeschleunigte Daten- und I/O-Leistung und Skalierbarkeit ermöglichen wir Anwendungen in Rechenzentren mit höherer Effizienz und höherem Durchsatz bei gleichzeitiger Senkung der TCO“, sagt er.