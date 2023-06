SAP Green Ledger erfasst Daten zu Kohlendioxid-Emissionen

SAP setzt darauf, dass Unternehmen bereit sind, ihre Kohlenstoffemissionen in allen Bereichen zu reduzieren. Eines der Hindernisse bei der Verringerung der Emissionen ist jedoch die Komplexität der Berechnung und Verwaltung von Daten zu Kohlenstoffemissionen innerhalb eines Unternehmens.

SAP vertritt den Standpunkt, dass die Bilanzierung von CO2-Emissionen genauso behandelt werden muss wie die Finanzberichterstattung. Um Unternehmen bei diesem Prozess zu unterstützen, hat SAP die Initiative Green Ledger auf der SAP Sapphire 2023 vorgestellt.

Der Green Ledger besteht zunächst aus einer aktualisierten Version von SAP Sustainability Footprint Management (ehemals SAP Product Footprint Management), mit der sich Emissionsdaten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg berechnen und verwalten lassen, und dem neuen SAP Sustainability Data Exchange für den sicheren Austausch von Nachhaltigkeitsdaten mit Lieferanten und Partnern. Beide Produkte werden voraussichtlich noch in diesem Jahr in SAP S/4HANA Cloud verfügbar sein und in die SAP-Cloud-Migrationsinitiativen Rise with SAP und Grow with SAP aufgenommen.

„SAP verfügt über ein Portfolio nachhaltigkeitsbezogener Produkte, und der Green Ledger soll Kunden dabei unterstützen, Nachhaltigkeitsdaten zu erfassen, damit sie über eine genaue und gemeinsam nutzbare Aufzeichnung verfügen“, sagt Michael McComb, Global Head of Sustainability Communications bei SAP.

Die Bilanzierung von Kohlenstoffemissionen ist ungenau, da sie sich auf Branchenschätzungen und Durchschnittswerte von Kohlenstoffemissionsdaten stützt und nicht auf tatsächliche Daten. SAP-Tools, die in ein Green Ledger integriert sind, bieten einen überprüfbaren und auditierbaren Datensatz.

„Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Datengenauigkeit und -granularität zu erhöhen und von diesen Top-Down-Durchschnittswerten zu einem Bottom-Up-Ansatz überzugehen, der den Finanzströmen in einem Unternehmen ähnelt“, sagt McComb.

Glaubwürdigkeit in Sachen Nachhaltigkeit Auch wenn einige Details rund um Green Ledger noch unklar sind, ist das Konzept nach Ansicht von Branchenbeobachtern durchaus glaubwürdig, und SAP bietet nützliche nachhaltigkeitsbezogene Anwendungen. „Auch wenn die Roadmap für die Nachhaltigkeitsprodukte von SAP ein wenig verwirrend ist, ist das Green Ledger ein Ziel für die Integration von Nachhaltigkeits- und Finanzinformationen“, erläutert Jon Reed, Mitbegründer von Diginomica, einem Unternehmen für Branchenanalysen. „Es macht Sinn, so granular wie möglich zu werden, was bei den Kunden gut ankommt, da sie mehr Präzision in Bezug auf Nachhaltigkeit wünschen.“ Das Interesse der Kunden an Nachhaltigkeitsprodukten ist nicht bei allen vorhanden, aber in bestimmten Branchen oder in Bereichen, in denen Unternehmen mit der Nachfrage der Verbraucher oder dem Druck der Regulierungsbehörden konfrontiert sind, ist es durchaus vorhanden. „Kunden, die eher in Europa tätig sind, haben eine größere regulatorische Belastung, aber in den USA geht es hin und her“, sagt Reed. „Die regulatorische Landschaft ist breiter gefächert, und das wirkt sich darauf aus, wie die Kunden dies wahrnehmen.“ SAP hat sich laut Joshua Greenbaum, Principal bei Enterprise Applications Consulting, schon seit Jahren der Nachhaltigkeit verschrieben, noch bevor der Klimawandel zu einem Gesprächsthema in der Führungsetage wurde. SAP spricht schon länger über Nachhaltigkeit als andere Anbieter von Unternehmensanwendungen, und jetzt treiben die Umweltprobleme den Bedarf an diesen Anwendungen voran. „Vor zehn Jahren dachten wir, wir könnten dem Thema ausweichen, aber jetzt kommt es auf uns zu, und die Wirtschaft verschiebt sich zu Gunsten von SAP“, sagt der Analyst. Abbildung 1: Die Senkung von Kosten ist laut einer Studie von IDC für viele Unternehmen einer der wichtigsten Treiber in Sachen Nachhaltigkeit. Die Integration von Nachhaltigkeitsprodukten in das Green Ledger ist fortschrittlicher als das, was andere große ERP-Anbieter auf dem Markt haben, und kann auch Anreize und den Business Case für SAP-Kunden bieten, auf S/4HANA Cloud umzusteigen. „Wenn Sie wollen, dass fortschrittliche Funktionen für die nächste Iteration der Lösung großer Geschäftsprobleme zur Verfügung stehen, müssen Sie die nächste Version der Software verwenden – es gibt keine andere Wahl", sagt Greenbaum. „Daher ist es klug von SAP, dies in Rise with SAP und Grow with SAP einzubauen. Beides sind Verkaufsprogramme, doch es liegt im Interesse von SAP, diese erweiterten Funktionen zur Verfügung zu stellen, da sie wollen, dass die Kunden sie nutzen.“