Risikominderungsstrategien zum Schutz von Geschäftsabläufen

Ohne Risiken, die es zu bewältigen, und ohne Bedrohungen, die es zu entschärfen gilt, wäre das Leben in Unternehmen um ein Vielfaches einfacher. Interne und externe Risiken sowie Bedrohungen können die vier kritischen Elemente, die die meisten Unternehmen für ihren Betrieb benötigen, stören oder zerstören: Menschen, Prozesse, Technologie und Anlagen. Jedes dieser vier Elemente kann Schwachstellen aufweisen.

Als Teil eines Unternehmensrisikomanagementprogramms müssen Strategien zur Risikominderung nicht nur Risiken und Bedrohungen, wie zum Beispiel organisatorische Risiken, identifizieren, sondern auch die Bedeutung der Identifizierung von Schwachstellen hervorheben, die die Tür zu Risikoereignissen öffnen könnten.

3. Das Risiko bewältigen

Wenn ein identifiziertes Risiko auftritt, verlangsamt oder beendet das Unternehmen das Ereignis auf ein akzeptables Niveau, bevor es so weit fortschreitet, dass es das Unternehmen schädigen kann. Beispiele für die Bewältigung von Risiken sind: Evakuierung von Mitarbeitern vor einem schweren Sturm, um potenzielle Lebensgefahr zu minimieren; Inbetriebnahme von Notstromsystemen bei einem Stromausfall, um die Betriebsunterbrechung so gering wie möglich zu halten; Erkennung einer Anomalie in der Cybersicherheit und sofortige Isolierung der Malware, bevor sie in die interne Computerumgebung des Unternehmens eindringen kann.