Optimieren Sie Workloads mit Kubernetes-Kapazitätsplanung

Sie verwalten ein Kubernetes-Cluster nur dann erfolgreich, wenn Sie Ihre Ressourcen optimal nutzen. Dafür ist es wichtig, dass Sie die richtigen CPU- und Speicheranforderungen festlegen. Ressourcenanforderungen und -Limits in Kubernetes sind entscheidend für die Leistung, Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit dieser Open-Source-Plattform.

Ressourceneinstellungen für Kubernetes-Workloads müssen Sie jedoch laufend vornehmen – mit einem Mal ist es nicht getan. Das ist aufwändig und insbesondere für Anfänger schwer umzusetzen. Wir zeigen Ihnen daher die Best Practices für das Rightsizing von Workloads und erklären, wie sie den gesamten Prozess mit Kubernetes-Kapazitätsplanung optimieren.

Die richtigen Ressourcenanforderungen und -grenzen für Workloads in Kubernetes

Es gibt zwei verschiedene Arten von Ressourcenkonfigurationen für Container in Kubernetes: Anfragen (requests) und Limits. Ressourcenlimits, auch als Throttle bekannt, legen den Abschaltpunkt für einen Container fest, der über den vom Container belegten Speicher definiert ist. Ressourcenanfragen bestimmen die Menge an CPU oder Speicher, die einem Kubernetes-Container zugewiesen wird.

Overprovisioning in Kubernetes tritt auf, wenn die Werte zu hoch angesetzt sind und sich das negativ auf die Knoten auswirkt. Zu klein geplante Ressourcen bremsen auf der anderen Seite die Leistung der Anwendung aus. Sie müssen die Ressourcenanforderungen also gut abstimmen, um sicherzustellen, dass dem Cluster die richtige Menge an Ressourcen auf einer angemessenen Anzahl von Knoten zur Verfügung steht. Ob Sie Änderungen an Anfragen und Limits vornehmen müssen erkennen Sie am besten, indem Sie das Verhalten der Anwendung unter der Laufzeit überwachen.

Sorgen Sie dafür, dass Ressourcenlimits genau eingehalten werden, um Overprovisioning genauso zu vermeiden wie Underprovisioning. Unabhängig vom Arbeitsspeicherbedarf einer Anwendung prüft Kubernetes jede Anfrage, um den Pod auf dem am besten geeigneten Cluster zu platzieren.