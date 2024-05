Kostenlose und günstige Alternativen zu Microsoft Office

Viele Unternehmen setzen auf Microsoft Office 2021 oder abonnieren die Office-Apps in Microsoft 365, die der neuesten Office-Version entsprechen und die Microsoft regelmäßig aktualisiert. Mit Office 2024 steht der Nachfolger von Office 2021 in den Startlöchern, der aber nur über wenige Neuerungen verfügt. Die Version ist ohne Abonnement verfügbar. Abonnenten von Microsoft 365 erhalten die neuen Funktionen von Office 2024 automatisch über die standardmäßige Aktualisierung ihrer Microsoft 365-Apps.

Wir konzentrieren uns in diesem Beitrag vor allem auf die drei wichtigsten Programme Word, Excel und PowerPoint. Anwender, die Outlook nutzen, setzen in den meisten Fällen auf kein anderes Office-Programm, sondern vor allem auf Mozilla Thunderbird oder E-Mail-Programmen im jeweiligen Betriebssystem.

Softmaker FreeOffice und Office Softmaker FreeOffice gehört neben LibreOffice und OpenOffice zu den bekanntesten und beliebtesten Alternativen zu Microsoft Office. Das Programm steht kostenlos für den Privatbereich und für Unternehmen zur Verfügung. Softmaker ist ein deutsches Unternehmen, sodass auch der Datenschutz gegeben ist. Neben der Installation auf Windows unterstützt FreeOffice auch macOS und Linux. Abbildung 1: Softmaker FreeOffice ist eine beliebte kostenlose Alternative zu Microsoft Office aus Deutschland. Dazu kommen Apps für Android und iOS. Die Office-Sammlung umfasst eine Textverarbeitung (TextMaker), Tabellenkalkulation (PlanMaker) und eine Präsentationssoftware (Presentations), die auch mit den Dateiformaten von Microsoft Office umgehen können. Die moderne Umgebung ist auch für Touchscreens geeignet und optimiert. Anwender können die Touchscreen-Steuerung jederzeit aktivieren. SoftMaker bietet darüber hinaus die kostenpflichtige Version Softmaker Office an, das als SoftMaker Office 2024 zum Kauf angeboten wird. Es gibt ein Professional- und Standard-Version. Käufer können es für Windows als 32- oder 64-Bit-Softwareherunterladen. Für macOs und Linux stehen 64-Bit-Downloads zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es mit SoftMaker Office NX ein Aboversion als Home- und leistungsfähigere Universal-Variante. Letztere bietet eine enge Integration in ChatGPT und DeepL, was das Übersetzen und die Korrektur von Texten deutlich erleichtern kann. Im Gegensatz zu Freeoffice kommen sowohl Softmaker Office Professional 2024 als auch die Softwaker NX Universal mit dem Duden Korrektor, der der Rechtschreibkorrektur von Microsoft Office deutlich überlegen ist. Die Softmaker-Programme können mit den alten und aktuellen Dateiformaten von Microsoft Office umgehen.

LibreOffice und OpenOffice LibreOffice gehört als Fork von OpenOffice zu den bekanntesten Alternativen für Microsoft Office. Beide Programme basieren auf Open Source. Die Oberfläche von LibreOffice ist generell moderner als die von OpenOffice. Die Funktionen von LibreOffice und OpenOffice sind aber weitgehend identisch und bieten ähnliche Möglichkeiten wie Microsoft Office. Arbeiten die Anwender aber mit verschiedenen Programmen, zum Beispiel Microsoft Office und LibreOffice, kann es passieren, dass Layouts verschoben werden. Das kann schnell nervig werden. Die Funktionen von LibreOffice und OpenOffice sind zwar weitgehend identisch mit Microsoft Office, aber der Umgang mit Dateiformaten unterscheidet sich vor allem bei Layouts etwas. Das kann sich bei Layouts oder mit anderen Problemen äußern. Dazu kommt, dass LibreOffice und OpenOffice keine Dokumenten in den modernen Formaten *.docx, *.xlsx, *.pptx speichert, sondern in den älteren Dateiversionen *.doc, *.xls und *.ppt. Das kann Probleme bei den Formatierungen verursachen, wenn andere Anwender mit den modernen Formaten arbeiten. Unternehmen können für LibreOffice Support-Pakete erwerben. Auch hier sind alle maßgeblichen Funktionen enthalten, die in den meisten Fällen den Möglichkeiten von Microsoft Office in nichts nachstehen. Die Software steht natürlich als 64-Bit-Variante /für Windows auch in 32-Bit-Version) zur Verfügung. Sowohl LibreOffice, als auch OpenOffice können mit Office-Dateiformaten umgehen und natürlich auch mit PDFs. LibreOffice gehört in Deutschland zu den am meisten verbreiteten Alternativen für Microsoft Office. Abbildung 2: LibreOffice gehört zu den bekanntesten Alternativen zu Microsoft Office. Neben Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationsprogramme, bietet LibreOffice noch mit Draw ein Programm zum Erstellen von technischen Zeichnungen, Grafiken und Diagrammen. Ein weiteres Programm in LibreOffice ist Base. Damit können Anwender Datenbanken abfragen und bearbeiten. Das Programm ist kompatibel mit Microsoft Access und anderen Datenbanken. Ebenfalls dabei ist der Formeleditor Math. Diese Programme sind auch in OpenOffice verfügbar. Im Vergleich zu Funktionen und Oberfläche ist LibreOffice teilweise etwas eingerostet. Hier bietet Softmaker FreeOffice teilweise modernere und effektivere Bedienung. Dazu kommt, dass bei LibreOffice und auch bei OpenOffice das Erstellen komplexerer Dokumente schnell zu unübersichtlich wird. Das liegt nicht unbedingt am Programm, sondern oft daran, dass Anwender mit den Möglichkeiten überfordert sind. Softmaker Office/Freeoffice lässt sich hier leichter bedienen. Bei der Rechtschreibprüfung ist Microsoft Office den Open-Source-Alternativen allerdings zum Teil deutlich überlegen. Dafür sind LibreOffice und OpenOffice sehr flexibel anpassbar und bieten durch verschiedene Erweiterungen zahlreiche Möglichkeiten der Anpassung an das eigene Umfeld. Dafür fehlen Apps für Android und iOS. Auf der Webseite von DocumentFoundation.org ist ein detaillierter Vergleich zwischen LibreOffice und Microsoft Office zu lesen. Beim Einsatz im internationalen Umfeld unterstützt Microsoft Office einfacher das Umstellen auf andere Sprachen oder das Verwenden mehrerer Sprachen. Das ist bei LibreOffice, OpenOffice und auch FreeOffice wesentlich umständlicher und teilweise nicht möglich. Auf der anderen Seite funktionieren vor allem LibreOffice und OpenOffice auch auf älteren Betriebssystemen oder langsameren Rechnern. Hier hat Microsoft Office seine Schwächen.

OnlyOffice Von der Oberfläche her sieht OnlyOffice aus wie ein Klon von Microsoft Office. Das Produkt ist kostenpflichtig (außer die eingeschränkte Cloud-Version). OnlyOffice wird online genutzt, ähnlich wie die Online-Versionen der Microsoft Office-Programme. Für größere Unternehmen bietet OnlyOffice eine Enterprise-Version an, mit der Unternehmen die Lösung lokal im Netzwerk installieren können. Aber auch hier arbeiten die Anwender anschließend in der privaten Cloud. Für die kostenlose Verwendung ist ein DocSpace-Konto bei OnlyOffice notwendig, was viele Unternehmen sicher abschrecken wird.

Google Workspace Google stellt mit seinen Programmen Docs, Sheets und Slides als Google Workspace Alternativen zu Microsoft Office-Programmen zur Verfügung, die generell kostenlos genutzt werden können. Unternehmen buchen in den meisten Fällen aber eher ein Abonnement von Google Workspace, das mehr Sicherheit, Einstellungen und zusätzliche Optionen bietet. Der Nachteil beim Einsatz von Google Workspace ist, dass die Daten in Google Drive, also der Cloud gespeichert werden. Vom Funktionsumfang unterscheidet sich Google Workspace kaum von den Möglichkeiten, die Microsoft Office bietet. Google bietet viele Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit anderen Personen und enorm viele Vorlagen für die einzelnen Programme.

Ashampoo Office Free Ashampoo Office Free ist eine weitere kostenlose Office-Version, die Tabellenkalkulation, Textverarbeitung und Präsentationssoftware umfassen. Die Software ist im privaten und kommerziellen Umfeld kostenlos nutzbar. Auch diese Alternative ist in der Lage mit den Microsoft Office-Dateiformaten umzugehen. Interessant an dieser Lösung ist die Möglichkeit, die Sammlung auch portabel zu nutzen. So können Benutzer ihr Office-Programm mitnehmen und überall verwende, ohne es installieren zu müssen.