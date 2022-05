Container ohne Docker? Wir stellen fünf Alternativangebote vor

Nach mehr als einem Jahrzehnt im Einsatz ist Docker nach wie vor der De-facto-Container-Standard, da es sich in eine breite Palette von Tools und Plattformen wie Kubernetes integrieren lässt. Allerdings haben geschäftliche Veränderungen bei Docker und die Kräfte des Marktes Organisationen dazu veranlasst, nach neuen Containerisierungsoptionen zu suchen.

Im November 2019 verkaufte Docker sein Enterprise-Geschäft an Mirantis und leidet seitdem unter einer finanziellen Schieflage. Zwei Jahre nach dem Kauf von Docker Enterprise hat Mirantis einen Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar erzielt, was den Verkauf zu einer Geschichte über verpasste Chancen und interne Managementturbulenzen bei Docker macht.

Am 31. Januar 2022 endete die Gnadenfrist für die kostenlose kommerzielle Nutzung von Docker Desktop in großen Unternehmen. Das neue Docker-Business-Abonnement – ein Versuch, den Umsatz zu steigern – richtet sich an Kunden, die Docker-Tools zum Erstellen von Containeranwendungen in großem Umfang nutzen.

Warum Kunden von Docker weg wollen

Der Wunsch, mehr Containersicherheit zu erreichen, das Budget niedrig zu halten oder die Technologiestrategie zu ändern, kann Unternehmen dazu veranlassen, eine Alternative zu Docker zu suchen – und die geschäftliche Unsicherheit beim Anbieter selbst trägt zusätzlich dazu bei.

Die Rolle Dockers als technologischem Pionier ist unbestritten, insbesondere in der Zeit, als Container noch in den Kinderschuhen steckten. Heute ist der Markt hart umkämpft, und Anbieter von Cloud-nativen Tools und Containersicherheitslösungen nutzen die Situation, um neue Kunden zu gewinnen. Docker muss mit den aktuellen und zukünftigen Innovationen Schritt halten oder riskieren, eine Fußnote in der Geschichte der Cloud-nativen Entwicklung zu werden.

Beginnen wir damit, dass Kubernetes mit der Version 1.20 Docker als Laufzeitsystem abschafft. Dieser Schritt betrifft nur Kubernetes-Cluster, nicht die Benutzer. Dennoch müssen Entwickler, je nachdem, wie sie mit Kubernetes interagieren, analysieren, wie viel zusätzliche Arbeit – wenn überhaupt – diese Änderung für ihre IT-Teams bedeutet.

Daneben könnte die bereits erwähnte Änderung am Abonnementmodell gegen Docker sprechen. Die Grenzen bei Open-Source-Abonnements können verschwimmen, wenn Unternehmen Open-Source-Projekte als Teil ihres Geschäftsmodells unterstützen. Wenn Sie zum Beispiel in Ihrer Freizeit ehrenamtlich an einem Open-Source-Projekt mitarbeiten, müssen Sie nicht bezahlen. Wenn Sie jedoch beruflich mit Open Source arbeiten, sollten Sie eine Lizenz erwerben.

Risikoscheue Unternehmen, die ihre Containerstrategie zukunftssicher machen wollen, könnten die Lizenzänderung zum Anlass nehmen, zu einer anderen Containerplattform zu wechseln. Das gleiche gilt für Unternehmen, die ihre Budgets niedrig halten und den IT-Anforderungen von Remote- und Hybrid-Arbeitern gerecht werden müssen.

Steigende Bedenken hinsichtlich der Softwarelieferkette und neue Sicherheits-Tools könnten ebenfalls die zukünftige Position von Docker auf dem Markt beeinflussen. Auch wenn der Druck auf Docker, sich mit der Sicherheit mehr auseinanderzusetzen, am Ende eine positive Entwicklung für die Kunden bedeuten könnte, wird die Zukunft dieses Bereichs noch geschrieben und die Machtverhältnisse am Markt können sich noch deutlich verschieben.