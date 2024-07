12 wichtige Azure-Networking-Services, die Sie kennen müssen

Networking ist eine kritische Komponente jeder Cloud-Infrastruktur. IT-Teams müssen Ressourcen anbinden und die Anwendungs-Performance optimieren – all dies hängt von einer soliden Netzwerkarchitektur ab.

Die Azure-Networking-Services von Microsoft verbinden und verwalten Cloud-Ressourcen. Neben virtuellen Netzwerken und Konnektivitätsoptionen bietet Microsoft Azure auch Tools, um den Netzwerk-Traffic zu überwachen und zu managen, Load Balancing zu ermöglichen und sichere Verbindungen der Benutzer zu gewährleisten.

Woher wissen Sie, welche Angebote Sie für Ihr Cloud-Bereitstellungsprojekt wählen sollen? Nachfolgend finden Sie zwölf grundlegende Azure-Networking-Services in alphabetischer Reihenfolge. Die Preisinformationen basieren auf den Microsoft-Angaben für die Eurozone beziehungsweise die Region Deutschland, Westen-Mitte.

Das Azure Content Delivery Network (CDN) ist ein Networking-Service, der Inhalte mit hoher Bandbreite über Caches zur Verfügung stellt. CDN -Caches befinden sich an Edge-Standorten auf der ganzen Welt, um Inhalte physisch in der Nähe der Endnutzer bereitzustellen, wobei eine geringe Latenz angestrebt wird. Obwohl bei diesem Dienst die Optimierung der Bereitstellung im Vordergrund steht, wird weniger Wert auf Load Balancing und Sicherheit gelegt als bei dem CDN-Service Azure Front Door. Das Azure CDN konzentriert sich auf die Bereitstellung statischer Inhalte, wie Dokumente und Dateien. Teams können den Service auch für dynamische Inhalte konfigurieren, beispielsweise ein PDF. Die Preise für das Azure CDN beginnen bei 0,0759 Euro pro GByte bis zu den ersten zehn TByte pro Monat.

Azure Domain Name System

Das Azure Domain Name System (DNS) ist ein Dienst, der eine Domain hostet und es Admins ermöglicht, deren Einträge zu verwalten. Der Service hostet Domains in einem globalen Netzwerk von Azure-DNS-Name-Servern. Administratoren verwalten DNS-Einträge über das Azure-Portal, die Azure PowerShell und die Azure CLI. Darüber hinaus werden mit dem Internet verbundene DNS-Domänen und private DNS-Zonen unterstützt. Azure Private DNS verwaltet und löst Domänennamen in einem virtuellen Netzwerk (VNet) auf. Mit Private-DNS-Zonen können IT-Teams individuelle Domänennamen verwenden, um die VNet-Architektur an ihre Bedürfnisse anzupassen. Die ersten 25 öffentlichen und privaten Zonen, die in Azure DNS gehostet werden, kosten 0,469 Euro pro Zone und Monat.